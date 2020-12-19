رامي صبري يكشف تفاصيل حفل رأس السنة الجديدة

أعلن الفنان رامي صبري، عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، عن تفاصيل حفله القادم ليلة رأس السنة الميلادية 2020، ضمن سلسلة حفلات العام الجديد.











ونشر رامي صبري، عبر "إنستجرام"، صورة لبوستر الحفل، وعلق قائلًا: « حفل رأس السنة ٣١ ديسمبر في القاهرة بفندق ماريوت الزمالك».









من جهة أخرى، احتفل رامي صبري بجائزتة الثالثة من حفل "دير جيست" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".













ونشر رامي صبري صورة له بالجائزة وعلق على الصورة قائلا: "الجائزة التالتة لأغنية عام 2020 حياتي مش تمام.. رقم واحد من دير جيست شكرًا للجماهير المصرية والعربية، #اللي جاي أقوى".









وكان الفنان رامي صبري كشف عن سبب خوضه لتحدي أغنية "محسود" للهضبة عمرو دياب.











وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أولًا أنا عملت تحدي لأغنية محسود علشان حاجتين أولهم علشان الأغنية حلوة أوي وانا بحب النوع ده من الأغاني، ألحان صديقى الملحن خالد عز.. ثانيًا علشان اقول للناس كتير من الجماهير إن العلاقة بيني وبين الفنان الكبير عمرو دياب علاقة محترمة من عندي ومن عنده حتى الكلام اللي وحش اللي دايما بشوفه على السوشيال ميديا مكانش بيغير حبي واحترامي ليه بالعكس انا كنت بشتغل اكتر إني اعمل أغاني مهمة، وده حصل أخيرا من النهارده عايز اكلم الجمهور الكبير جمهور عمرو دياب يفهم اني بحترم هذا الرجل وبحترم تاريخه جدا ومفيش بنا أي عداوة أو كره ذي ما بعض الناس بتقول.. مبروك الألبوم يا هضبة ودايما مشرفنا وفخورين بيك وشكرا لكلامك الحلو".









‎واختتم بتهنئة صناع العمل وكتب: "مبروك لكل صناع الأغنية الحلوة دى الشاعر الكبير تركى آل الشيخ، والملحن الكبير خالد عز والموزع الكبير عادل حقي".









وكان هاشتاج "محسود" تصدر أحدث أغنيات النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية والذي تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه.









"محسود" كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".







