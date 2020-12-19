أشعة تشخيصية.. خطوات نقل 22 مومياء إلى المتحف القومى بالفسطاط

قال الدكتور أحمد إبراهيم، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إنه سيتم نقل 22 مومياء تخص 18 ملكا و4 ملكات، من المتحف المصرى إلى متحف القومى للحضارة بالفسطاط، وذلك خلال الأيام المقبلة.











وأضاف إبراهيم، خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية TEN، أن الهدف من توجيه عرض هذه المومياوات فى المتحف القومى للحضارة، هو أن تكون فى بؤرة العرض ووسيلة جذب قوية، مشيرا إلى عمل دراسات عن هذه المومياوات وأشعة تشخيصية والتعرف على طبيعتها، وترميم وعمليات صيانة.











وأشار إلى أن الملك رمسيس السادس عند عثورها من الكهنة كانت مجزأة وتم تجميع بعض القطع وتم ترميمها وصيانتها، ثم تجهيزها لعملية النقل، لافتا إلى أن الكهنة فى الأسرة 21 عندما وجدوا أن المقابر الملكية سواء فى وادى الملوك أو الملكات، تم سرقتها والعبث بمحتوياتها فجمعوا مومياوات الأجداد ووضعوها فى مقبرة الدير البحرى.









وأوضح أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أن أهم الملوك التى تم العثور على مومياواتهم داخل هذه الخبيئة، هو الملك سقنن رع من الأسرة 17 الذى حارب الهكسوس فى مصر، والذى سيتم نقله من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة.