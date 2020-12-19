على أنغام تعالى نلضم أسامينا.. أبناء منيب يدخلون البهجة على قلوب أطفال مستشفى سرطان الأقصر | صور

على أنغام أغنيته الشهيرة "تعالى نلضم أسامينا.. الفلة جنب الياسمينا"، أدخل أبناء ومحبي الفنان الراحل أحمد منيب، البهجة فى قلوب الأطفال المرضى وأسرهم والفريق الطبي داخل مستشفى سرطان الأطفال التخصصي فى الصعيد.





ونظم أبناء الفنان النوبي الراحل، زيارة لدعم المستشفى الجديد الذى يعالج مرضى السرطان من الأطفال بالمجان لدعم المستشفى والأطفال وأسرهم معنويا.





وضمت الزيارة الفنان خالد منيب، والفنان فتحى منيب، وعادل منيب رئيس مجلس ادارة مؤسسة "نحمى تراثنا"، والفنان النوبي محمد داود، والفنان عمرو مختار، ورجل الأعمال خالد حجى.





واستمرت الزيارة أكثر من ساعة حرص خلالها الوفد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المستشفى.





وتفقد الوفد المستشفى، وتعرفوا من خلال فريق العلاقات العامة بالمستشفى على إمكانياتها الطبية والإدارية وخطوات استقبال الأطفال المرضى وعلاجهم.





وقضى الأطفال المرضى، أوقات سعيدة استمعوا خلالها لعدد من الأغانى الشهيرة للفنان أحمد منيب منها "الدنيا برد، وصدقنى يا صاحبي، ومشتاقين يا ناس لبلاد الدهب".



