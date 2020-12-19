منذ تولي الرئيس الحكم.. أحمد جلال: على مدار 6 سنوات مصر لم تشهد سوى الإنجازات على أرضها

وأضاف "جلال"، خلال المؤتمر الصحفي لـ أخبار اليوم الاقتصادي السابع، أن مصر أصبحت حديث كل الأوساط العالمية، نتيجة ما تقدمه من إنجازات تعد الأفضل والأقوى في العالم، منوها إلى دور القوات المسلحة الذي ساهمت في دعم التقدم الاقتصادي للبلاد.





تماسك الاقتصاد المصري أمام هذا فيروس كورونا أبهر العالم وحقق معدلات نمو فاق كل التوقعات".

قال أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر لم يكتف بالحفاظ على أمنها واستقرارها فقط، بل عمل على تحويلها إلى دولة ناهضة، متابعا: "على مدار 6 سنوات منذ بداية حكمه مصر لم تشهد سوى الإنجازات على أرضها.وتابع: "الجهود التي تبذلها الشرطة المصرية كانت سببا من أسباب أمان واستقرار البلاد خلال الفترات الماضية، كما أن