ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منذ تولي الرئيس الحكم.. أحمد جلال: على مدار 6 سنوات مصر لم تشهد سوى الإنجازات على أرضها

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:07 ص
أحمد جلال، رئيس مجلس
أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم
Advertisements
إسراء صبري
قال أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر لم يكتف بالحفاظ على أمنها واستقرارها فقط، بل عمل على تحويلها إلى دولة ناهضة، متابعا: "على مدار 6 سنوات منذ بداية حكمه مصر لم تشهد سوى الإنجازات على أرضها.


وأضاف "جلال"، خلال المؤتمر الصحفي لـ أخبار اليوم الاقتصادي السابع، أن مصر أصبحت حديث كل الأوساط العالمية، نتيجة ما تقدمه من إنجازات تعد الأفضل والأقوى في العالم، منوها إلى دور القوات المسلحة الذي ساهمت في دعم التقدم الاقتصادي للبلاد.


وتابع: "الجهود التي تبذلها الشرطة المصرية كانت سببا من أسباب أمان واستقرار البلاد خلال الفترات الماضية، كما أن تماسك الاقتصاد المصري أمام هذا فيروس كورونا أبهر العالم وحقق معدلات نمو فاق كل التوقعات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلمانيون: الإصلاح الاقتصادي أنقذ الدولة.. وخبراء صندوق النقد الدولي أشادوا بأداء الاقتصاد المصري.. والإنجاز فاق التوقعات

هدى المراغي: العلماء المصريون بالخارج على تواصل قوي مع الدولة.. فيديو

هدى المراغي: الاقتصاد في مصر لن يزدهر إلا بالتصنيع

فخري الفقي: مصر بين أقوي 10 اقتصاديات نموا على مستوى العالم في 2020

خبير اقتصادي: مصر حققت نسبة نمو مرتفع فاقت كل التوقعات

الشوربجى: مستمرون في دعم المؤسسات الصحفية القومية للقيام بدورها التنويري

ترشيحاتنا

قانون المعاشات.. 4 شروط لحصول الموظف على بدل بطالة بعد انتهاء عمله

لحظة تغيير ملابسها.. مقطع فيديو لمهاجمة الشرطة منزل امرأة سوداء يثير الغضب في شيكاغو‎.. شاهد

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور

مدرب بيراميدز السابق: الفريق سينافس بقوة على البطولات ولا أحد يرفض التعاقد مع رمضان صبحي

نهائي دوري أبطال آسيا.. مواعيد مباريات اليوم السبت 19 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

ظهور إعلاميين بعد توقف سنوات ورحيل آخرين.. ماذا حدث خلال عام علي الفضائيات المصرية؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020

دراسة جديدة: هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور