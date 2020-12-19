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رياضة

زد ضيفا على كوكاكولا .. والحمام يستضيف بلدية المحلة بالقسم الثاني

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:20 ص
زد
زد
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عبدالله هشام
تقام اليوم منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى القسم الثاني بمجموعة بحري حيث يحل فريق بلدية المحلة ضيفا علي منافسه الحمام في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا . 

وتأتي مباريات اليوم بمجموعة بحري كالتالي : 

الحمام - بلدية المحلة 
فاركو - المنصورة 
الرجاء - الأوليمبي 
بني عبيد - كفر الشيخ 
بيلا - دكرنس 
سبورتنج - العاب دمنهور 
ابو قير للاسمدة - الجزيرة المطروحي 
مالية كفر الزيات - حرس الحدود 

كما تختتم اليوم منافسات الجولة الرابعة لمجموعة القاهرة التى اقيمت يوم الخميس الماضي حيث يستضيف فريق كوكاكولا منافسه زد اف سي في تمام الساعة الثانية والنصف.

ويحتل فريق زد المركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 5 نقاط بينما يأتي فريق كوكاكولا في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.

ترتيب مجموعة بحري قبل انطلاق الجولة : 

1- حرس الحدود 7 نقاط
2- أبو قير 7 نقاط
3- البلدية 7 نقاط
4- سبورتنج 5 نقاط
5- الأوليمبى 5 نقاط
6-المنصورة : 5 نقاط
7-الجزيرة : 3 نقاط
8- المالية نقطتين
9- كفر الشيخ نقطتين
10- فاركو نقطتين
11- دكرنس نقطتين
12- بنى عبيد نقطتين
13- بيلا نقطتين
14- دمنهور نقطتين
15- الرجاء نقطة
16- الحمام نقطة
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