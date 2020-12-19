رسالة روحاني لـ تميم.. ماذا طلب منه هذه المرة؟

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أمله في توسيع العلاقات الودية مع قطر، لزيادة حجم التعاون بين البلدين، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية.





وفي رسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، هنأ روحاني نظيره القطري باليوم الوطني للدولة.





وأشاد روحاني بالعلاقات الوثيقة والودية بين طهران والدوحة، وقال إنه واثق من أن العلاقات الودية ستستمر في النمو من أجل تحقيق مصالح البلدين.





كما أعرب عن أمله في أن تساعد الإمكانات والقدرات الكبيرة لإيران وقطر في تعزيز التعاون المتبادل في جميع المجالات.





وأبرمت إيران وقطر، قبل 3 أسابيع، وثيقة للتعاون الاقتصادي في كافة المجالات، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في دورته السابعة بمحافظة أصفهان وسط إيران.





وتنص الوثيقة على اتفاق طهران والدوحة حول تشكيل فريق تجاري مشترك وتعاون أصحاب القطاع الخاص من كلا البلدين في إنشاء مراكز تجارية مشتركة، فضلا عن إيفاد مستشار تجاري إلى سفارتي البلدين في طهران والدوحة، والاستفادة من موانئ بعضهما الآخر بهدف تطوير عمليات التصدير والاستيراد بين الجانبين.









واتفاق البلدين على توقيع وثيقة تعاون مشترك في مجالات التعليم العالي والدراسات العلمية وتوفير ظروف انتفاع الجانب القطري من إمكانيات الموانئ والسكك الحديدية في إيران لترانزيت السلع والنقل، فضلا عن إبرام اتفاقات في شتى مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية وصيانة كابلات الألياف البصرية المغمورة.









وتعتبر الدول العربية العلاقات القطرية الإيرانية تهديدًا وعامل عدم استقرار المنطقة، حيث زادت قطر علاقاتها بإيران خلال السنوات الماضية، كما أصبحت هي وتركيا الحليفيين الأقرب لبعضهما في المنطقة، وهذا ما أدى إلى استشعار واشنطن للخطر من التعامل في بعض المسائل مع النظام القطري.





فلم تشارك الولايات المتحدة الأمريكية، معلومات مخابراتية مع النظام القطري، كون النظام صار حليفًا لتركيا وإيران.





وكشف ذلك برلماني بريطاني، هو "إيان بيزلي جونيور"، حيث قدم تقريرا كشف خلاله أن الحكومة الأمريكية لا تشارك المعلومات المخابراتية مع قطر.