مصرع 2 وإصابة 12 آخرين في انقلاب سيارة بطريق قنا الصحراوي الغربي

أسفر حادث انقلاب سيارة نقل بطريق قنا- سوهاج الصحراوى الغربى، أمام مركز أبوتشت، عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين.





تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بوقوع حادث انقلاب لسيارة نقل، على الطريق الصحراوى الغربى، نتج عنه مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين.





من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات أبوتشت ونجع حمادى.





انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث بالطريق الصحراوى، لمتابعة عمليات نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.