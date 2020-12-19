وزيرة التخطيط تستعرض أهم إنجازات الدولة للنهوض بالاستثمار في ظل كورونا.. شاهد

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أهم مجهودات الدولة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا ، والتي كانت بمثابة تحدِ كبير، استطاعت الدولة المصرية أن تجتازه بنجاح .





وقالت الدكتورة هالة السعيد، خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي السابع ، إن الدولة أعتمدت ، خلال الأزمة ، على سياسات نقدية مرنة للشركات ، لتخفيف أثار الأزمة ، على العاملين بالمنشأت المتضررة.





كما أشارت إلى مبادرة "المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة ، ، والتي مدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى 3 أشهر إضافية للمساهمة ، في تخفيف الأعباء عنهم.





ولفتت إلى مجهودات الدولة في تنشيط الاقتصاد المصري ، من خلال ضخ الاستثمارا الكبري ، في الشركات الأولى بالنهوض بها ، وتقليل سعر الفائدة ، لبعض المؤسسات .





وأوضحت أن كل تلك القرارات جاءت ، على غرار الشفافية ، التي منحتها ، رئاسة الوزراء ، للمواطنين ، من خلال أنعقدها الأسبوعي ، لعرض بعض القرارت ، والبيانات الدورية .





وتبدأ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة الكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، ثم كلمة المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وكلمة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ثم كلمة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ثم كلمة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي.





ويعقب ذلك 4 جلسات عامة، وجلسة قطاعية، وتناقش الجلسة العامة الأولى التى يديرها د. هانى سرى الدين دور السياسات المالية والنقدية فى مساندة الاقتصاد، ويتحدث خلالها كل من الوزيرين د. هالة السعيد، ود. محمد معيط، ود. حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد عبدالغنى نائب رئيس مجلس ادارة جمعية خبراء الضرائب المصرية، وحسن حسين رئيس مجلس ادارة شركة تعمير للتمويل العقاري" الأولي"، والمهندس أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ، ود. شريف الجبلى عضو مجلس النواب.



