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رياضة

بعد ارتفاع حرارته.. مخاوف فى الأهلي من إصابة نجم الفريق الجديد بـ فيروس كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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قسم الرياضة
حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي إخضاع طاهر محمد طاهر لكافة الإجراءات الإحترازية بعد إرتفاع درجة حرارته والتخوف من إصابته بفيروس كورونا .

ونصح الجهاز الطبي للفريق بعزل طاهر محمد طاهر وإبعاده عن مواجهة غزل المحلة التي جرت مساء أمس وحسمها المارد الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة.

كما قام الجهاز الطبي بتوفير اقصي الإجراءات الإحترازية بإبعاد طاهر محمد طاهر عن صفوف الفريق وإجراء مسحة منفردة له تحسبًا لإصابته بفيروس كورونا.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى النيجر ظهر غد، استعدادًا لمواجهة مواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الجهاز الفني للفريق تعديل السفر وتأجيله للأحد بدلًا من فجر اليوم بعد موافقة مجلس الإدارة على توفير طائرة خاصة للبعثة.
 
ومن المقرر أن يخضع جميع أعضاء فريق الأهلي اليوم للمسحة قبل السفر إلى النيجر لبدء مشوار الفريق في سعيه للحفاظ على اللقب الأفريقي.

ويجري الأهلي مسحة طبية وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر طبقًا للإجراءات التي يفرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

ويواصل الفريق الأحمر تدريباته اليوم ثم صباح الأحد على أن يعلن الجهاز الفني القائمة التي ستغادر إلى النيجر عبر طائرة خاصة.

وكان الأهلي قد تغلب على غزل المحلة 3 / صفر، أمس ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري المصري، ليتصدر ترتيب المسابقة برصيد ست نقاط وبفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا وأسوان صاحبا المركز الثاني والثالث على الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.
 

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