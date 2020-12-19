بالتريليونات.. التخطيط تكشف عن خسائر اقتصادية فادحة للعالم

قالت الوزيرة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة هي المقرر لأعمال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي.









ويتناول المؤتمر هذا العام موقف الاقتصاد المصري وما حققه من إنجازات وما شهده من تحديات، ويأتي ذلك في سلسلة الموضوعات والقضايا الحيوية التي تناولها المؤتمر في دوراته وما يصدر عنه من توصيات للوزارات لتعزيز جهودها في تنفيذ خطط وبرامج الدولة، وعلى رأسها سياسات تعزيز الاستثمار والتصنيع والتشغيل وسياسات الإصلاح بهدف تحقيق النمو والعدالة الاجتماعية، بالاضافة الي دور القطاع الخاص وتدعيم مسئوليته.









وأضافت الوزيرة هالة السعيد، خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع، أن هذا المؤتمر يعد مناسبة جيدة لاستعراض ما تم تنفيذه من جهود من قبل الحكومة وما تحقق من إنجازات بفضل القيادة السياسية، لافتة إلى أن المؤتمر يوفر منصة مهمة للحوار وتبادل الآراء والخبراء مع شركاء التنمية، وفي مقدمتهم الإعلام الوطني الذي يساهم بدوره الفاعل في إثراء التجربة المصرية.









وأوضحت أن الدولة المصرية تحرص على تشجيع المشاركة المجتمعية في جميع القضايا التي تتعلق بالشأن العام، ولا سيما الشأن الاقتصادي، منوهة إلى أن تنفيذ الحكومة للعديد من المشروعات من خلال المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ نوفمبر 2016 إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل، والذي انعكس بشدة على المؤشرات الاقتصادية، خاصة خلال عام 2018 و2019 وذلك قبل حدوث أزمة كوفيد 19، والذي أثر في الاقتصاد العالمي بشكل كبير وواجه الاقتصاد العالمي خسائر في النمو بما يعادل 5.5 تريليون دولار، وتتراوح تلك الخسائر بين 8 و15 تريليون دولار، إلى جانب انخفاض في حركة التجارة العالمية من 15% إلى 30%.



