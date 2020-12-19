وزيرة التخطيط: الدولة تسعى إلى تنويع الهيكل الإنتاجي نحو القطاع الحقيقي





وفيما يخص قطاع الصناعة، أوضحت، أن الصناعات التحويلية تعد من ضمن الصناعات التي توليها الدولة اهتماما كبيرا الفترة الماضية، معقبة: الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة.





وأكملت "السعيد" خلال المؤتمر الصحفي لـ أخبار اليوم الاقتصادي السابع، : الدولة تسعى إلى تنويع الهيكل الإنتاجي نحو القطاع الحقيقي، حيث أثبت أزمة كورونا ضرورة توطين الصناعات خاصة الطبية منها.





واترسلت: الدولة تعمل على تعميق القطاع الزراعي، وتوطين منتجات قطاع الاتصالات، وصناعة القطارات ومستلزمات السكك الحديدية والأجهزة المنزلية، وذلك للاستفادة من تغيرات سلاسل التوريد العالمي.













وأوضحت، في ضوء التغيرات التي يشهدها العالم واهتمام الدولة بالتنمية المستدامة، و الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وفقا لرؤية مصر 2030، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وجاري العمل على تحقيق 30% من مشروعات هذا العام تتبنى مفهوم الاستدامة البيئية والمفهوم الخضراء.









متابعة: تم التعاون مع كلا من وزارة البيئة والتنمية الاقتصادية والتخطيط لوضع معايير الاستدامة البيئية.

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدولة المصرية تعطي اهتماما خاصا لقطاع الاتصالات، وذلك في اطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، حيث حدث توسع بالقطاع وصل إلى 300%.