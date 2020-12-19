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فن

شاهد أحدث ظهور لرامى صبرى برفقة بوسى شلبى

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بوسى شلبى فى الصورة بإطلالة لافتة باللون الأبيض برفقة النجم رامى صبرى، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

وكانت الإعلامية بوسى شلبى، قد قامت مؤخرا بزيارة قبر الفنان الراحل محمود عبد العزيز، لتحيي الذكرى الرابعة لوفاته. 

ونشرت صورة عبر خاصية الستورى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وكتبت عليها "اسألكم الفاتحة"، ولم تكتف بهذا فقط بل قامت بنشر مقطع فيديو لـ مجموعة من الشيوخ تقوم بقراءة القرآن الكريم له. 

ونشرت بوسي شلبي، صورة للفنان محمود عبد العزيز، وعلقت قائلة: "أشعر بإحساس مؤلم يتملكني في ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الانصات 4 سنين مرت على فراقك لي تغيرت فيها مجرى حياتي بالكامل". 

وأضافت بوسي شلبي، "رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر علي أبحث عنك ولكنني لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي لقد سئمت دوري في تلك الحياة تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي". 

وتابعت بوسي شلبي "أفتقدك جدا وأشتاق لك ولكن تلك حكمة لا أدرك مقصدها هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم وستبقى ذكرى جميلة معنا و في قلوبنا دائما فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة.اسألكم الفاتحة الذكرى 4.
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