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طارق الملا: قطاع البترول حقق 27% من إجمالي الناتج المحلي رغم أزمة كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:35 ص
وزير البترول
وزير البترول
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نورهان رأفت
استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال أزمة كورونا، كاشفا عن نجاح القطاع في تحقيق نسبة 27% من إجمالي الناتج المحلي المصري.


وقال المهندس طارق الملا، خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العالمي، إن من ضمن تلك الإنجازات التي حققها قطاع البترول توقيع 86 اتفاقية غاز وبترول، مع أكثر من دولة بالعالم، ودعم الطاقة وتحسين كفاءتها، وخفض عجز الموازنة والتضخم في قطاع البترول.


وبدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة الكاتب الصحفى أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، ثم كلمة المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وكلمة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تليه كلمة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ثم كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.


ويعقب الجلسة الافتتاحية 4 جلسات عامة، وجلسة قطاعية، وتناقش الجلسة العامة الأولى التى يديرها الدكتور هانى سرى الدين دور السياسات المالية والنقدية فى مساندة الاقتصاد، ويتحدث خلالها كل من الوزيرين الدكتورة هالة السعيد، والدكتور محمد معيط، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد عبد الغنى، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب المصرية، وحسن حسين، رئيس مجلس إدارة شركة تعمير للتمويل العقاري "الأولى"، والمهندس أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والدكتور شريف الجبلى، عضو مجلس النواب.
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