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فن

الليلة.. أحمد عدوية يواصل اعترافاته لـ واحد من الناس ويكشف سر غضبه من حلمي بكر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:45 م
أحمد عدوية
أحمد عدوية
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محمد نحلة
تتواصل حلقة الاعترافات والمواجهات، بين الدكتور عمرو الليثي ونجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية في العاشرة مساء اليوم السبت، مع الجزء الثاني من برنامج واحد من الناس على قناة الحياة. 

ويكشف عدوية، ولأول مرة عن دور الفنانة فيفي عبده في حياته بعد الحادث الذي تعرض له، ويعترف بالأسباب التي جعلت الجميع يبتعد عنه.
 
ويحكي عدوية، عن السر الذي أخفاه سنوات طويلة وحقيقة إصابته بمرض خطير في المخ. 

وتكشف زوجته سر غضبها من الموسيقار حلمي بكر وأسباب الصلح معه، والأزمات المالية التي عاشتها للإنفاق على علاجه، ووجهت رسالة عنيفة لكل من أساء لزوجها. 

ويعرض الجزء الثاني من اللقاء، اليوم السبت في العاشرة مساء، وحلقة الاعترافات المثيرة مع عدوية وعمرو الليثي على شاشة الحياة. 
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