وسام على صدري.. أول تعليق من خالد حنفي بعد منحه جائزة التميز والإبداع العربي ٢٠٢٠

منح الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، واتحاد المصارف العربية، أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، جائزة "التميز والإبداع العربي ٢٠٢٠"، وذلك تقديرا لجهوده البارزة على صعيد تعزيز التعاون الاقتصادي العربي - الأجنبي، خلال العام ٢٠٢٠، وذلك على الرغم من تأثير جائحة "كوفيد ١٩" على سائر دول العالم.









وتسلم أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، الجائزة خلال احتفال حضوري أقيم في فندق "موفنبيك- بيروت"، بحضور نخبة من الشخصيات الرسمية والمصرفية والاقتصادية من لبنان وسائر البلدان العربية.









وفي هذه المناسبة، شكر حنفي الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، واتحاد المصارف العربية على هذا التكريم، مشيرا إلى أن "هذه الجائزة بمثابة وسام على صدري وتعني لي الكثير كونها أتت من جهات عريقة ومميزة، وأتسلمها في هذه العاصمة العربية المميزة التي كانت وما زالت على الرغم من كل الظروف التي تمر بها قبلة العرب جميعا"، متمنيا أن يخرج لبنان من محنته في اقرب فرصة ممكنة، وآملًا أن يكون العام ٢٠٢١ عام الانفراجات على سائر البلدان العربية.









واعتبر أن "عام ٢٠٢٠ حفل بالكثير من التطورات، وقد تركت جائحة كورونا آثارا على معظم اقتصادات الدول العربية، حيث عمل كل من موقعه سواء دول أو أفراد أو مؤسسات على إيجاد الحلول التي من شأنها التخفيف من وطأة كورونا، ونحن كاتحاد غرف عربية عملنا مع الغرف العربية الأجنبية المشتركة التي تعمل تحت مظلة الاتحاد، على وضع أسس ثابتة ومتينة ساهمت في تعزيز التعاون المشترك وتخطي آثار كورونا بأقل الخسائر الممكنة".









كما منح اتحاد المصارف العربية، الجائزة إلى عدد من الشخصيات والمؤسسات المصرفية المصرية البارزة، حيث تم تكريم رئيس اتحاد بنوك مصر محمد محمود الأتربي بمناسبة نيله جائزة "فخر العرب 2020"، الذي شكر اتحاد المصارف العربية على هذا التكريم، منوها بأداء فريق عمل بنك مصر الذي قام بتطور ملحوظ بالسنوات الأخيرة والقطاع المصرفي المصري الصلب، الذي واجه تحديات كبيرة بالتعاون مع المصرف المركزي الذي اتخذ 17 مبادرة في أزمة كورونا.









