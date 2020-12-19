استفادات غير مسبوقة.. وزير البترول: نجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن أهمية المؤتمر الاقتصادي لأخبار اليوم تأتي فيما يستعرضه من إنجازات اقتصادية حققتها الدولة المصرية رغم تحديات انتشار فيروس كورونا، وأكد أن الدولة المصرية كانت في أشد الحاجة إلى خارطة طريق لتعظيم الاستفادة من إمكاناتها والتخطيط للمستقبل وتصحيح المسار، ومن هنا بدأ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي ننتج ثماره الآن بعد تطبيقه بـ 4 سنوات.









وأضاف طارق الملا، خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع، أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق استفادات اقتصادية غير مسبوقة لرفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وخفض معدلات البطالة، فضلا عن تنفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت في دفع جهود التنمية وجعلت من مصر نموذج يحتزي به في تحقيق الأمن والاستقرار.









وأوضح وزير البترول، أن قطاع البترول واجه تحديات بدوره بعد ثورة 2011، وكان يمثل تحديا اقتصاديا، وخاض قطاع البترول إحدى أقوى معارك التنمية والتغيير من خلال تبني استراتيجية تتواكب مع المتغيرات العالمية، وتهدف إلى تطوير كل عمليات صناعة البترول، منوها إلى أنها استطاعت الدولة تحويل الازمات التحديات إلى قصص بجاح مبهرة أشاد بها العالم.









وأكد أن من هذه القصص هي أن قطاع البترول استطاع تحقيق أعلى نسبة من المساهمة في الناتج المحلي بنسبة 27%، إلى جانب أعلى معدلات استثمار خلال الـ 6 سنوات الماضية بلغت 1.2 تريليون جنيه مصري، إلى جانب توقيع 86 اتفاقية في مجال البترول والغاز بالتزام حد أدنى من الإنفاق 1.5 مليار دولار.







