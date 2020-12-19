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محافظات

رئيس مياه القناة: استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:50 ص
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت
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كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، استمرار الشركة في القطاعات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، في تنفيذ خطة السلامة والصحة المهنية فى اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19"، وذلك حفاظا على جميع صحة العاملين بالشركة.

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وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن إجراءات التعقيم شملت المبانى الإدارية، ومكاتب الموظفين، والطرقات، مع توجيه المتواجدين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوى والوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى استمرارية تعقيم وتطهير المحطات التابعة للشركة بالقطاعات الثلاثة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار رئيس مياه القناة، إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الشركة على صحة وسلامة جميع العاملين للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، مشددًا علي جميع العاملين باستمرارية ارتداء الكمامات أثناء فترات العمل، مع استمرار إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة في أعمال التطهير التعقيم وتوزيع الكحول واتباع كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيرروس كورونا.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتم الكشف على جميع العاملين عند دخول القطاعات، وكذلك المواطنين المترددين عليها، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على العاملين وتوفير الحماية لهم حتى يقوموا بأداء عملهم على أكمل وجه.
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