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الملا: مصر ستحقق اكتفاءً ذاتيا من المنتجات البترولية بحلول 2023

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
طارق الملا، وزير
طارق الملا، وزير البترول
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إسراء صبري
قال طارق الملا، وزير البترول، إنه بحلول عام 2023 سيكون لدى مصر اكتفاء ذاتي من المنتجات البترولية، منوها إلى أنه تم افتتاح وتشغيل مشروعات للبتروكيماويات وتطويرها لتتوافق مع احتياجات البلاد حتى عام 2040.


وأضاف "الملا"، خلال المؤتمر الصحفي لـ منتدى أخبار اليوم الاقتصادي السابع، أن رئيس الوزراء شهد افتتاح خط الشحن البحري بميناء العالمين الجديد، والذي يعد من ضمن جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز.


وتابع: "شهد شهر سبتمبر الماضي تكليلا لدور مصر، حيث تم التوقيع على تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة دولية حكومية، والذي يعد بدوره إنجازا مهما للتعاون الإقليمي بشرق المتوسط".


وأشار إلى أن مصر دعت إلى إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ عام 2018، وذلك إيمانا منها بأهمية التعاون الإقليمي والاستفادة من الغاز الطبيعي.


وأكد أن اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز، والتي تعد ذراع القطاع الخاص والصناعة، وتضم شركات الطاقة العالمية والتابعة للدولة ومقاولي الهندسة والمنظمات الدولية.


وأوضح أن هناك العديد من الدول التي تقدمت بالطلب للانضمام إلى المنتدى كمراقب بصفة دائمة، ومنها فرنسا والإمارات والولايات المتحدة.
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