إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

تأكدت إصابة عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، بفيروس كورونا، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام النجم الساحلي في منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.





وخلال الساعات القليلة المقبلة، سيخضع لاعبو المقاولون العرب لفحوصات طبية للتأكد من إصابة أحدهم بفيروس كورونا.











وفي وقت سابق، كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، ومقدم البرامج عبر قناة "أون تايم سبورتس"، عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف نادي المقاولون العرب، وذلك قبل مواجهة الفريق المرتقبة ضد النجم الساحلي التونسي، والتي من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.









وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت: "ظهور حالات كورونا في فريق المقاولون العرب بين الجهاز الفني ولاعبين".









وكان نادي المقاولون العرب قد سقط في فخ الهزيمة، أمام نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، مساء الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.









وكشف محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بالفريق، وعضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، أن الفريق سيجري مسحة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا غدًا، الأحد، وذلك وفقًا لـ لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل 48 ساعة من لقاء النجم الساحلي ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفيدرالية"، حيث ستقام المباراة على ستاد الجبل الأخضر يوم الثلاثاء المقبل.