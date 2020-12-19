الأزهر يطالب المعاهد بتحصيل المصروفات الدراسية من الطلاب

أرسل قطاع المعاهد الأزهرية، تنبيها لجميع مديرى الإدارات التعليمية وشيوخ المعاهد الأزهرية بالجيزة بشأن المصروفات الدراسية.





وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على جميع المناطق، بضرورة تحصيل كل المصروفات المقررة على طلاب جميع المراحل التعليمية ومخاطبة أولياء أمور الطلاب المتأخرين عن السداد بضرورة الحضور لإدارة المعهد وسداد ما يستحق على أبنائهم من مصروفات.





وأكد قطاع المعاهد، أنه سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم السداد، علما بأنه لن يتم اعتماد أي أوراق يتقدم بها هؤلاء الطلاب لاعتمادها من إدارة المعهد أو المنطقة لحين سداد الرسوم المستحقة.





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