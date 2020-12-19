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ديني

الأزهر يطالب المعاهد بتحصيل المصروفات الدراسية من الطلاب

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:47 ص
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
أرسل قطاع المعاهد الأزهرية، تنبيها لجميع مديرى الإدارات التعليمية وشيوخ المعاهد الأزهرية بالجيزة بشأن المصروفات الدراسية.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على جميع المناطق، بضرورة تحصيل كل المصروفات المقررة على طلاب جميع المراحل التعليمية ومخاطبة أولياء أمور الطلاب المتأخرين عن السداد بضرورة الحضور لإدارة المعهد وسداد ما يستحق على أبنائهم من مصروفات.

وأكد قطاع المعاهد، أنه سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم السداد، علما بأنه لن يتم اعتماد أي أوراق يتقدم بها هؤلاء الطلاب لاعتمادها من إدارة المعهد أو المنطقة لحين سداد الرسوم المستحقة.

حملة لتصحيح الأخطاء اللغوية
دشن قطاع المعاهد الأزهرية، حملة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بجميع المعاهد والمراحل المختلفة.

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أن الحملة تتضمن إلقاء كلمة في طابور الصباح، ويقوم لجنة من متخصصي اللغة العربية بالمعهد مهمتها مراجعة اللافتات والجداريات واللوحات والمكاتبات، مراجعة لغوية دقيقة  تليق بمؤسسة الأزهر الشريف.

كما تشكل لجنة دائمة بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد على أن تكون مهمتها المراجعة اللغوية الدقيقة لأي مكاتبات صادرة من كل جهة منها.
الأزهر يطالب المعاهد بتحصيل المصروفات الدراسية من الطلاب
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