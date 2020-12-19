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أخبار البلد

حقوقي: البرلمان الأوروبي دائما يجمع بيانات مغلوطة عن مصر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:00 م
وليد فاروق
وليد فاروق
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أماني نوار
قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن البرلمان الأوروبي دائما ما يصدر بعض الانتقادات فيما يخص الملف الحقوقي المصري وهو أمر متوقع، منوها إلى أن القرار الأخير مبني على ملفات التحقيق مع النشطاء والرجوع مرة أخرى لى قضية ريجيني ومطالبات عائلته بتسليم بعض الأسماء للسلطات الإيطالية وهو أمر يثير كثيرا من الشكوك عن المعلومات التي تصل للبرلمان الأوروبي في هذا الوقت تحديدا.

وأكد وليد فاروق في تصريح لـ "صدى البلد" أن البرلمان الأوروبي يستمع دائما من طرف واحد للضغط المستمر على مصر في عدد من الملفات والوصول إلى قرارات لتقييد مسئولين في مصر وهذا أمر غير مقبول.

وأضاف: "على البرلمان الأوروبي أن يعلم بأن قضية ريجيني بيد النائب العام المصري والمدعي العام الإيطالي وهناك تنسيق كبير بين الجانبين ومحاولة استباق التحقيقات وتوظيفها سياسيا بهذا الشكل لا يخدم العدالة على الإطلاق فيجب علينا احترام التحقيقات والعلاقات القضائية بين مصر وإيطاليا.

وأوضح أن المنظمات الحقوقية المصرية تعمل من أجل إصلاح الملف الحقوقي وهو هدف نسعى إليه من أجل حياة أفضل لكننا ﻻ نستخدم الضغط على مصر من أجل إرضاء من يحاولون تسييس الملف الحقوقي بهدف تحقيق أغراض سياسية لمن ثبت أنهم يدعمون العنف والإرهاب.

وقال إننا نربأ على البرلمان الأوروبي توفير غطاء حقوقي لمن هم متهمون في قضايا إرهاب موثقة ونتمنى مراجعة هذه القرارات ونحن على استعداد لفتح حوار جاد مع أعضاء البرلمان وإرسال مذكرة لهم لتفنيد كل ما ورد من ادعاءات قريبا.
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