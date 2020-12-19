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حوادث

قبل طرحها للبيع.. ضبط 27 ألف عبوة قهوة مغشوشة داخل مخزن غير مرخص بالغربية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:10 م
صدى البلد
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احمد علي
تمكنت مباحث التموين بالغربية بالإشتراك مع مديرية التموين، اليوم السبت، من ضبط 27 ألف عبوة قهوة سريعة التحضير، مغشوشة داخل مخزن غير مرخص بنطاق المحافظة، قبل طرحها للبيع بالأسواق.


تلقى العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بضبط 27 ألف و360 عبوة قهوة سريعة التحضير مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية المسجلة بدون مستندات ومجهولة المصدر، بحوزة (مالك مخزن لتجارة المواد الغذائية بدون ترخيص) ، تمهيدا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.
قبل طرحها للبيع.. ضبط 27 ألف عبوة قهوة مغشوشة داخل مخزن غير مرخص بالغربية
قبل طرحها للبيع.. ضبط 27 ألف عبوة قهوة مغشوشة داخل مخزن غير مرخص بالغربية
قبل طرحها للبيع.. ضبط 27 ألف عبوة قهوة مغشوشة داخل مخزن غير مرخص بالغربية
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