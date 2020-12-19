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اقتصاد

رغم أزمة كورونا.. وزير المالية: 105.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالموازنة الحالية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولي 105 ونصف مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة رغم جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن لن نجد كثيرًا من الدول من استطاعت تحقيق فائض أولي على الإطلاق.

وأضاف "معيط"، في كلمة ألقاها بالنيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي السابع، "أن جائحة كورونا تمثلت في أزمة صحية تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية وأيضا أزمة اجتماعية أثرت في معظم مناحي الحياة في كل دول العالم وسيكون لها تبعات كبيرة وقد استطاعت الحكومة المصرية التعامل مع تلك الأزمة وتابعتها على الاقتصاد المصري والحياة الاجتماعية وذلك من خلال تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه وهو يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي وايضا الدفع بمجموعة من القرارات التحفيزية بهدف تقليل أثر تلك الجائحة خاصة على القطاعات التي تأثرت سلبا فوجهت إلى القطاع الطبي وقطاع السياحة والفنادق وأيضا للعمالة غير منتظمة كما اشتملت أيضا على تخفيضات في بعض أنواع الضرائب وخاصة الضرائب العقارية وأيضا تأجيل وتقسيط بعض أنواع الضرائب الأخرى كما وجهت بعض القروض المنخفض التكلفة أو عديمة التكلفة لبعض القطاعات مثل السياحة والطيران المدني.

وأضاف أنه كان الهدف من كل ذلك التعامل مع آثار الأزمة وأيضا الحد من تأثيراتها على البطالة والوضع الاقتصادي وأيضا على النواحي الاجتماعية للمجتمع المصري ، وكان من آثر ذلك أن أداء الاقتصاد المصري صنف من خلال صندوق النقد الدولي أنه واحد من أفضل الأداء من حيث النفقة التي أنفقت للتعامل مع الجائحة والأثار الايجابية التي تمت، كما أن الاقتصاد المصري بفضل حزمة المشروعات التي نفذت في كافة القطاعات استطاع أن يستوعب الجزء الأكبر من الآثار السلبية لجائحة كورونا فاستمر في أدائه الإيجابي على الرغم من وجود قطاعات كاملة انتقلت إلى الأداء السلبي مثل قطاع السلبي مثل قطاع السياحة والفنادق وقطاعات أخرى إلا أنه سجل واحد من أفضل خمسة أداء على مستوى العالم وواحد من 15% من دول العالم في الأداء الإيجابي.

وأكد أن الحكومة عازمة على تحفيز الاقتصاد من خلال استمرار السياسات المالية والنقدية المتوازنة والداعمة والاستثمار في ضخ استثمارات كبيرة في كافة المجالات والقطاعات، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الكبيرة التي قامت وستقوم بها الحكومة خلال الفترة القادمة .

واستعرض معيط بعض إنجازات الحكومة رغم جائحة كورونا، حيث استطاعت تحقيق فائض أولي 105 ونصف مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة، بالمقارنة بالعام السابق له والذي كان 103 مليارات جنيه وهو مثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن لن نجد كثيرًا من الدول من استطاع تحقيق فائض أولي على الاطلاق.

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