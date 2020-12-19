على مساحة 2009م٢.. إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في سياق متصل شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (دمنهور - الدلنجات - أبو المطامير)، اليوم السبت، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية.

وأسفرت الحملات عن إزالة 11 حالة تعدٍ على مساحة 2009 م٢ عبارة عن:

- إزالة 5 حالات تعدٍ بالمهد بمساحة 970 م٢ عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض بقرية السيد محمود وعزبة ابو طاهر وعزبة يحيى بالبرنوجى التابع لمجلس قرية نديبة بدمنهور.

- إزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 675 مترًا بقرية الوفائية ومؤسسة البستان بالدلنجات عبارة عن مبانٍ من الطوب الأبيض والمونه الأسمنتية.

- إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 364 م٢ بزمام بأبوالمطامير عبارة عن مبانٍ بالطوب الابيض والمونه الاسمنتية وشده خشبية لدور أول علوي.

يذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( دمنهور - إدكو- الدلنجات )، أمس الجمعة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعدٍ على مساحة 980 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة 2 حالة تعدٍ بالمهد بمساحة ٥٠٠م٢ عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وردم حفر بقري الابعادية و الصفاصيف بدمنهور، وكذا تنفيذ قرار إيقاف أعمال رقم ١٦٧ عبارة عن صب دور رابع علوى بمنطقة شبرا .

- إزالة حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية بمساحة ٢٤٠ مترا عبارة عن شدة خشبية للشروع في عمل سمل خرساني بقرية ٦ أكتوبر بإدكو.

- إزالة حالتى تعدٍ علي الأراضي الزراعية بمساحة ٢٤٠ م عبارة عن مبانٍ من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وشدة خشبية دور ارضي بقريتى الوفائية والمسين بالدلنجات.

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي حوش عيسى وشبراخيت، الثلاثاء الماضي ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدٍ على مساحة 486 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 360 متر عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض بنطاق الوحدة المحلية لقري عزب حوش عيسى و ابوالشقاف.

- تنفيذ إزالة فورية فى المهد بمساحة 126 م عبارة عن سور من الطوب الأبيض بقرية كفر السابى بشبراخيت.

وكما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز

( بدر - ادكو - الدلنجات - شبراخيت)، أمس الإثنين، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدى على مساحة 2234 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص على مساحة 1884 متر مربع خارج الحيز للشروع فى عمل مزرعة دواجن مخالفة بنطاق الوحدة المحلية لقرية النجاح ببدر.

- إزالة فورية في المهد لتعديات على أرض أملاك الدولة بمساحة 120 م٢ عبارة عن أساس من الحجارة البيضاء بمنطقة النجيله بإدكو.

- إزالة حالة تعدٍ فى المهد علي الأرض الزراعية بمساحة 120 م٢ عبارة عن شدة خشبية وسمل خرساني بقرية الوفائية بالدلنجات.

- إيقاف أعمال وفك شدة خشبية لسقف دور ثانى علوى بمساحة 110 م٢ بقرية الدفراوى بشبراخيت.





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