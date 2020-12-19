بالأسماء.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية للتمريض بسيوة

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نتيجة اختيار الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية للتمريض بسيوة، وعددهم 36 طالبًا وفقا للضوابط والشروط المعمول بها للاختيار.





وأوضح الدكتور محمد على وكيل مديرية الصحة بمطروح، أنه تقدم 32 طالبا وتم اختيار 29 طالبا منهم وفقا لأولوية المجموع وجميعهم من أبناء سيوة، وذلك من خلال اللجنة المشكلة تم إشراف الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح.





وأضاف أنه تم نقل 7 من مدرسة التمريض بمرسى مطروح لسيوة لتقليل الاغتراب حيث إنهم من أبناء سيوة، وكذلك الموافقة على نقل 5 طلاب لمدرسة التمريض بالحمام بدلا من التحاقهم بمدرسة التمريض بسيوة.





من ناحية أخرى، نظمت اليوم الإدارة العامة لطب الأسنان بالمديرية الدورة التدريبية لأطباء الأسنان والتمريض بمستشفيات (مطروح العام _ م.النساء والتوليد _ م. الاطفال - م.الحميات - م.الصدر - م.راس الحكمة) في الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى بعيادات الأسنان وكيفية العناية بمرضى الأمراض المزمنة بعيادات الأسنان.





وقامت إدارة التدريب بإدارة دكتورة نصره محمود واشراف الدكتور عصام عبد السميع، بالتنسيق مع إدارة التمريض والمدربة ليلي فرحات بعمل برنامج تدريبي عن العناية المركزة لهيئة التمريض فى الفترة من 6 الى 17 ديسمبر الحالى.





وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع كفاءة الأطقم الطبية من خلال التدريب والاطلاع على كل جديد في المجال الطبي، وذلك في إطار حرص الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على جاهزية الأجهزة الطبية للتعامل مع أى حالات طارئة ونقل آخر ما توصل إليه الطب الحديث.





ونوه إلى قيام حملة من رجال مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بهدف التأكد من جودة السلع المعروضة من أجل الحفاظ على صحة المواطن.





وأشار إلى أن الحملة اسفرت عن المرور على 9 منشآت منوعة، وتم تحرير 12 محضر جنح صحية وتحرير محضر إعدام 200 كيلوجرام أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدني وجار عرض المحاضر على النيابة العامة.