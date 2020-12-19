تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ اقتحام قسم العرب لـ 23 يناير

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قسم شرطة العرب" لجلسة 23 يناير 2021.





صدر القرار برئاسة المستشار سامى محمود عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، ومحمد زكى العطار، وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين، وسكرتارية عصام سليم، وإيهاب محمد على.





كانت قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و11 آخرين بالسجن المؤبد بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب".



