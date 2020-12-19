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اقتصاد

جمعية خبراء الضرائب: السياسة الضريبية هى أحد المقومات الأساسية للاقتصاد المصري

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال أحمد عبد الغنى، نائب رئيس جمعية خبراء الضرائب، إن الضرائب حدثت بها طفرة غير عادية فى الفترة الأخيرة والتشريعات لمواكبة التطورات لكى تسهل على جمهور المستثمرين فى ظل الجائحة العالمية كوفيد - 19، لافتًا إلى أن السياسة الضربيبة هى أحد المقومات الأساسية فى الاقتصاد المصرى وتحقق التوازن فى الموازنة العامة وخفض نسبة العجز.


وأكد نائب رئيس جمعية خبراء الضرائب، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن الضرائب تلعب دورًا هامًا فى حركة الاستثمار يجب مكافحة جميع أنواع التهرب الضريبي بشتى الطرق، منوهًا إلى أنه ضم الاقتصاد غير الموازى للاقتصاد الموازى للدولة.


وأضاف أن الضرائب أداة موزونة بكشل عملى ومنطقة لجذب الاستثمار، ويجب ألا تكون أداة مجحفة فى ظل الظروف التى نمر بها فى الوقت الحالي.

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