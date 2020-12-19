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أخبار البلد

سامح شكري يستقبل وزيري خارجية الأردن والسلطة الفلسطينية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:09 م
جانب من المباحثات
جانب من المباحثات بقصر التحرير
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محمد وديع
استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم، السبت، بقصر التحرير، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قُبيل بدء الاجتماع التشاوري الثُلاثي حول القضية الفلسطينية وتطوراتها وأبرز القضايا محل الاهتمام المُشترك.


وتراهن مصر على عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط مطلع العام الجديد، وتسعى لتحركات دولية وعربية لتهيئة الأجواء.


وقلب فوز الرئيس الأمريكي المنتخب ،جو بايدن، الأمور رأسا على عقب في رام الله، فأعلنت السلطة الفلسطينية فورا رغبتها في إعادة الاتصالات مع الاحتلال الإسرائيلي بعد تجميدها لـ6 أشهر، كما أعادت السلطة السفراء إلى دول عربية سحبتها منهم احتجاجا على اتفاقات التطبيع، وقالت إنها مستعدة للمفاوضات مع إسرائيل دون شروط.

 
وأبدى الفلسطينيون ارتياحهم، بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، على منافسه الرئيس الحالي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، والذي اتسمت فترة ولايته (4 سنوات) بسياسات عدائية تجاه القضية الفلسطينية.


وفي 25 سبتمبر الماضي، كان قد طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام، مطلع عام 2021، لإنجاز "حل الدولتين"، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

 

وتقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، والتى اعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومى مصري، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت عبر تاريخها الممتد التضحيات الجسام من أجلها.
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