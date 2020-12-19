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حوادث

غلق جزئي لـ طريق الواحات 48 ساعة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء غلق جزئي لطريق الواحات وتقاطعه مع طريق وصلة دهشور الشمالية من الاتجاهين حتى غدا، الأحد.


وذلك لتنفيذ أعمال خط مياه الشرب قطر 200 مم الكائن أمام قرية ريحانة مخرج وصلة دهشور الشمالية، وتقاطعه مع طريق الواحات نطاق مدينة السادس من أكتوبر، وذلك لتأمين تغذية منطقة مقر النايل سات بمياه الشرب.
 

وقالت الإدارة إن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لطريق الواحات وتقاطعه مع طريق وصلة دهشور الشمالية من الاتجاهين، وذلك لتنفيذ أعمال الحفر اللازمة لتنفيذ خط مياه شرب 200 مم، حيث تستمر أعمال الغلق الجزئي حتى يوم الأحد الموافق 20/12/2020 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة الخامسة صباحا طوال فترة الأعمال وأن تكون على مرحلتين دون تعطيل الحركة المرورية.
 

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية المرورية وجميع المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات. 
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