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الإيسيسكو: الاهتمام باللغة العربية لأنها لغة القرآن.. فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:21 م
سالم بن محمد المالك
سالم بن محمد المالك
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ياسمين القصاص
قال الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ومنظمة "الإيسيسكو"، إن هذه المؤسسة وضعت رؤية جديدة إلى أن تكون منارة إشعاع حضارى دولى، فى مجالات اختصاصها، سواء كانت التربية، العلوم والثقافة، فكانت من أبرز مكوناتها هو الإهتمام باللغة العربية، وذلك يعود إلى أنها لغة القرءان ولسان الله عزوجل، إضافة إلى أنها تحمل اهتمام كبير، وليس على مستوى عربى بل مستوى عالمى. 

وأضاف سالم المالك ، عبر سكايب فى برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية"دى إم سى"، أن اللغة العربية قد تكون لغة عالمية، إنسانية جمعاء، حيث أنها تجمع المسلمين بالرغم من اختلاف أشكالهم وألوانهم، لافتا إلى أن اللغة العربية تعمل على تبوأ فى الوجدان الجمعى المصرى بمكانة مميزة، كاشفا أنها قد تكون لغة تكريم الشعوب، وايضا تكون لغة استيعابية للعديد من الكفاءات.

ولفت"المالك"، إلى أن هذه اللغة تكون مواكبة للعلوم، الثقافات والإبتكارات بإمتياز شديد، مضيفا أن من هذا المنطلق أصبحت اللغة العربية هامة جدا فى مسارات واستراتيجيات بمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم، متابعا أن هناك الكثير من يسئ بالفعل إلى اللغة العربية، وأسفا أن تكون تلك الإساءة من قبل أبناء الدول العربية.

وأشار المدير العام لمنظمة الإسيسكو، إلى أن مستوى التحصيل الدراسي للغة العربية أو اللغات الأخرى، فيتم تواجد مشاكل كثيرة فى اللغات الأخرى، سواء كانت اللغة الفرنسية أو الصينية أو الإنجليزية، لافتا إلى أن تلك اللغات العديدة تحاول دعم اللغة العربية، حتى إن تكون مؤشرات عالمية تأخذ فى أن تكون دلالة وإثبات فى أهمية اللغة عالميا.

وأوضح المدير العام لمنظمة الإسيسكو، أن كثرة المتحدثين باللغة العربية قد يكون من مؤشرات أهمية وقوة تلك اللغة عالميا، حيث أن بلغ عددهم أكثر من 400 مليون نسمة، من خلال 22 دولة عربية.

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