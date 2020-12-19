ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. أمريكي متهور يعدل مازدا مياتا MX-5 بشكل مثير

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:26 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

يعشق العديد من الشباب التعديل فى السيارات، حيث كثر فى الفترات الأخيرة هذا الفن، وإن جاز التعبير عنه، فهو بالفعل فن وله أصول ولكن ليس له حدود.


وكل يوم جديد يطل علينا أحد هؤلاء الفنانين بتعديل مميز فى السيارات، مما يجعلها مميزة وفى بعض الأوقات خارقة، وهذا ما قام به أحد المواطنين الأمريكيين بسيارة مازدا الرياضية مياتا MX5.


وقام المواطن الأمريكى بجعل السيارة مازدا الرياضية مياتا MX5 والتى تعتبر من الجيل الأول لهذه الفئة تحفة فنية بكل المقاييس، بالإضافة إلى أن أصبح شكلها سيارة خارقة.


وبدأ المواطن الأمريكى بتعديل هيكل السيارة الخارجي ، وقام ببناء قفص متدحرج كامل ثم قطع حجرة المحرك بالكامل، وترك Mazda بدون واجهة أمامية، ثم إنشاء واجهة أمامية مصممة خصيصًا من الفولاذ الأنبوب الملحوم معًا وجعله قويًا بشكل استثنائي.


وبالطبع تم تغيير محرك السيارة الأساسى ووضع محرك EJ205 سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني من سوبارو WRX   2002-2003، ليضخ 360 حصانًا وعزم دوران 360 رطل قدم و488 نيوتن متر.


وتركيب نظام دفع رباعي من سوبارو ونظام تعليق السفر الطويل لضمان قدرة السيارة على التعامل مع التضاريس الصعبة على الطرق الوعرة، بالإضافة إلى تركيب شاحن توربيني أكبر، وقابض مختلف عن الأساسي ، ومبرد داخلي جديد، ومبرد خلفي، ونظام وقود مخصص.


ثم بعد ذلك تم طلاء السيارة باللون الأزرق الزهرى الرائع لتكتمل التحفة الفنية، وكان قد تم الكشف لأول مرة عن التعديلات في أبريل الماضي ثم  تقدم سريعًا إلى ديسمبر وتم الانتهاء من السيارة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مازدا تعلن عودة المحرك الروتاري لزيادة المدي الكهربائي في mazda MX-30.. صور

مواصفات مازدا mazda cx 9 الجديدة كليا موديل 2021 .. صور

سعر ومواصفات مازدا 3 mazda اليوم في مصر..صور

مازدا 3 2021 mazda الشكل الجديد تصل الموانئ المصرية .. صور

شاهد.. مازدا 3 تيربو تنافس سوبارو WRX وفولكس فاجن جولف R في سباق تسارع

مازدا تقوم بتعديلات على محرك 3 mazda حصريا في اليابان.. صور

ترشيحاتنا

مرتضى منصور والحريري وطنطاوي.. نواب يفقدون حصانة البرلمان في 2021

لإنقاذ الثقافة والفنون.. محمد صبحي يناشد الرئيس السيسي ويقدم له رسالة

14 إصابة.. كورونا يضرب المقاولون العرب قبل مواجهته في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

رضا عبد العال: التجديد لـ ساسي أمر ضروري لاستقرار الزمالك وانتقاله للأهلي وارد.. فيديو

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم قرار الفيفا.. حسام حسن يفتح النار على أبو ريدة.. وأمير مرتضى يهنئ مجاهد برسالة مثيرة

دراسة جديدة: هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها تقوية المناعة.. فوائد غير متوقعة لتناول كوب من عصير الطماطم يوميا

تعرف على مواصفات وأسعار جيتور X70 موديل 2021

لمواجهة الإصابة بكورونا.. تجنب تناول هذه الأطعمة فورا