شاهد.. أمريكي متهور يعدل مازدا مياتا MX-5 بشكل مثير

يعشق العديد من الشباب التعديل فى السيارات، حيث كثر فى الفترات الأخيرة هذا الفن، وإن جاز التعبير عنه، فهو بالفعل فن وله أصول ولكن ليس له حدود.





وكل يوم جديد يطل علينا أحد هؤلاء الفنانين بتعديل مميز فى السيارات، مما يجعلها مميزة وفى بعض الأوقات خارقة، وهذا ما قام به أحد المواطنين الأمريكيين بسيارة مازدا الرياضية مياتا MX5.





وقام المواطن الأمريكى بجعل السيارة مازدا الرياضية مياتا MX5 والتى تعتبر من الجيل الأول لهذه الفئة تحفة فنية بكل المقاييس، بالإضافة إلى أن أصبح شكلها سيارة خارقة.





وبدأ المواطن الأمريكى بتعديل هيكل السيارة الخارجي ، وقام ببناء قفص متدحرج كامل ثم قطع حجرة المحرك بالكامل، وترك Mazda بدون واجهة أمامية، ثم إنشاء واجهة أمامية مصممة خصيصًا من الفولاذ الأنبوب الملحوم معًا وجعله قويًا بشكل استثنائي.







وبالطبع تم تغيير محرك السيارة الأساسى ووضع محرك EJ205 سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني من سوبارو WRX 2002-2003، ليضخ 360 حصانًا وعزم دوران 360 رطل قدم و488 نيوتن متر.





وتركيب نظام دفع رباعي من سوبارو ونظام تعليق السفر الطويل لضمان قدرة السيارة على التعامل مع التضاريس الصعبة على الطرق الوعرة، بالإضافة إلى تركيب شاحن توربيني أكبر، وقابض مختلف عن الأساسي ، ومبرد داخلي جديد، ومبرد خلفي، ونظام وقود مخصص.







ثم بعد ذلك تم طلاء السيارة باللون الأزرق الزهرى الرائع لتكتمل التحفة الفنية، وكان قد تم الكشف لأول مرة عن التعديلات في أبريل الماضي ثم تقدم سريعًا إلى ديسمبر وتم الانتهاء من السيارة.