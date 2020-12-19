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رياضة

أعشقها منذ الصغر ولكن..محمد صلاح: الحياة ليست كرة قدم فقط

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:25 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
أكد النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، أن لعب كرة القدم كان حلمه منذ الصغر.

وقال محمد صلاح في تصريحات لصحيفة "أس" الإسبانية:"  أعتقد أنني أردت أن أصبح لاعب كرة قدم منذ الصغر، لقد أردت هذا بشدة، والآن يرى الجمهور أن واحدا منهم أصبح مشهورا، ووصل إلى هذا المستوى".

وتابع:" عندما كنت صغيرا كان هذا حلمي  فقط أن أكون لاعب كرة قدم، كل الأطفال في مصر وفي أفريقيا يحبون لعب كرة القدم.

وأشار:"  لذا أعتقد أن الجميع الآن يريدون أن يكون أطفالهم لاعبون كرة قدم، لكنني أقول دائمًا أن الحياة ليست كرة قدم فقط لدينا الكثير من الأشياء التي يمكن أن تكون جيدة فيها، مثل الأطباء أو أيا ما تريد أن تكون، يمكنك أن تكون في المستوى الأعلى أيضا".

يذكر أن محمد صلاح حل مؤخرا، في المركز السادس في ترتيب الأفضل في العالم 2020، برصيد 26 نقطة، متفوقا على كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان صاحب المركز السابع بـ 19 نقطة، وزميله نيمار داسيلفا صاحب التاسع بـ 16 نقطة.

وجاء ترتيب الترتيب النهائي للأفضل في العالم 2020 حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "  كالتالي:

1- روبرت ليفاندوفسكي " 52 نقطة".

2- كريستيانو رونالدو " 38 نقطة".

3-  ليونيل ميسي " 35 نقطة".

4-  ساديو ماني " 29 نقطة".

5- كيفين دي بروين " 26 نقطة".

6- محمد صلاح " 25 نقطة".

7-  كيليان مبابي " 19 نقطة".

8- تياجو ألكانتارا " 17 نقطة".

9-  نيمار دا سيلفا " 16 نقطة".

10- فيرجيل فان دايك " 13 نقطة".

11- سيرجيو راموس " 7 نقاط".


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