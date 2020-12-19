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ديني

الأوقاف: نمو إيرادات الهيئة في النصف الأول من العام المالي الحالي بأكثر من 20%

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:24 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن هيئة الأوقاف المصرية حققت أداءً متميزًا في النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث حققت نموًا فاق التوقعات بزيادة أكثر من 20% في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020 / 2021م.


موضوع خطبة الجمعة المقبلة
وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة يوم المقبل 25 / 12 / 2020م تحت عنوان : "الركن الخامس من أركان الإيمان – الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك".


وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.


وقالت: "نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".
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