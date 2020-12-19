الأوقاف: نمو إيرادات الهيئة في النصف الأول من العام المالي الحالي بأكثر من 20%

صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن هيئة الأوقاف المصرية حققت أداءً متميزًا في النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث حققت نموًا فاق التوقعات بزيادة أكثر من 20% في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020 / 2021م.









موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة يوم المقبل 25 / 12 / 2020م تحت عنوان : "الركن الخامس من أركان الإيمان – الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك".