شريف الجبلي: 20% من محفظة البنوك لابد أن توجه للمشروعات الصغيرة

أكد شريف الجبلي عضو مجلس النواب على ضرورة توجيه 20% من محفظة البنوك إلى المشروعات الصغيرة, خاصة في ظل وجود عقبات أمام الحصول على قروض لهذه المشروعات , لأنه في حالة رغبة مالك المشروع في الحصول على قرض أكثر من 150 ألف جنيه, فلابد أن يتجه المقترض إلى البنك بدلا من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة , وهو الأمر الذي يحتاج لإجراءات كثيرة ويقابله عقبات مختلفة .





كما أشاد بأن فائدة البنك المركزي 8% ,قائلا يعد هذا مؤشرا جيدا جدا للصناعة , لأنها إذا زادت عن هذه النسبة سيكون تطوير الصناعة صعبا للغاية



