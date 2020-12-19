شريف الجبلي: 20% من محفظة البنوك لابد أن توجه للمشروعات الصغيرة

أكد شريف الجبلي عضو مجلس النواب على ضرورة توجيه 20% من محفظة البنوك إلى المشروعات الصغيرة, خاصة في ظل وجود عقبات أمام الحصول على قروض لهذه المشروعات , لأنه في حالة رغبة مالك المشروع في الحصول على قرض أكثر من 150 ألف جنيه, فلابد أن يتجه المقترض إلى البنك بدلا من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة , وهو الأمر الذي يحتاج لإجراءات كثيرة ويقابله عقبات مختلفة .
كما أشاد بأن فائدة البنك المركزي 8% ,قائلا يعد هذا مؤشرا جيدا جدا للصناعة , لأنها إذا زادت عن هذه النسبة سيكون تطوير الصناعة صعبا للغاية
وشدد الجبلي على أهمية وجود قانون لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة, خاصة أن هذه الصناعات لا تستطيع الاستفادة من القروض بشكل واضح , كما طالب بضرورة وجود آلية تصدير خاصة لأفريقيا مثل دعم الشحن لدول القارة السمراء بنسبة 50%, وأشار إلى أنه على الرغم من عدم تجاوز الصادرات للقارة 4 مليار دولار إلا أن أسواقها مفتوحة وتعد المجال الوحيد الذي يمكن أن يزيد صادرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير وملحوظ