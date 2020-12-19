حزب المؤتمر: البرلمان الأوروبي اعتمد على أكاذيب الإخوان في تقريره عن مصر





أعلن حزب المؤتمر رفضه التام لأى محاولات من البرلمان الأوروبي او أى دولة او منظمة على مستوى العالم كله استغلال ملف حقوق الإنسان ضد الدولة المصرية وان مصل هذه المحاولات ستكون فاشلة مؤكدًا ان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى هى اول دولة على مستوى العالم لاتحترم فقط حقوق الانسان ولكن تطبق حقوق الانسان بمفهومها الشامل.





وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ فى تصريحات له اليوم إننا ولأول مرة فى تاريخ الدولة المصرية نرى اهالينا من البسطاء والفقراء يتمتعون بحقوقهم الاساسية فى السكن والعيش الكريم والصحة والتعليم وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية عند اتخاذ قرارات الاصلاحات الاقتصادية للحفاظ على حقوق الانسان المصرى معلنا رفضه القاطع للهجوم والاكاذيب ضد الدولة المصرية والتى لايرددها سوى اعضاء تنظيمات الجماعات والتيارات والتنظيمات الارهابية والتكفيرية وهو مايقابل بالرفض من كل المصريين.





وأضاف الربان عمر المختار صميدة ان كل ماجاء فى بيان البرلمان الاوروبى لااساس له على ارض الواقع خاصة ان جميع المحبوسين في السجون مثلوا أمام قاضيهم الطبيعي وفق اتهامات أو قضايا وليس هناك معتقلين بدون قضايا واتهامات تتخذ الإجراءات التي ينظمها القانون والدستور مؤكدًا ان ذلك يتم فى اطار من القانون والدستور ومن القضاء المصرى الشامخ والنزيه والمستقل وان محاولات البرلمان الاوروبى مرفوضة خاصة أنها تعتمد على اكاذيب وافتراءات ترددها جماعة الاخوان الارهابية ضد الدولة المصرية.