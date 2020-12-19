جامعة عين شمس: استعدادات لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي.. نهاية التربية العملية بالكليات.. إجراءات احترازية مشددة.. كيفية التعامل مع الامتحانات الإلكترونية

خبير تربوي: الاختبارات الإلكترونية ليست حلا دائما.. ولكنها بديل مؤقت

انتهاء التربية العملية بتربية نوعية عين شمس 23 ديسمبر المقبل



هندسة عين شمس: نبدأ الامتحانات العملية منتصف يناير على الطلاب الاستعداد لها











في ظل الظروف التي تمر بها العملية التعليمة في مصر بعد تفشي فيروس كورونا المستجد ومحاولة وزارة التعليم العالي استمرار العملية التعليمة بشكل إيجابي واستعداد كليات جامعة عين شمس لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول العملية والنظرية.









ويرصد موقع "صدى البلد" رأي خبراء التعليم في الطرق المستحدثة لأداء الامتحانات واستعدادات كليات الجامعة.









بداية، أكد الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربة النوعية بجامعة عين شمس، أن العملية التعليمة ما زالت تسير بشكل جيد خلال التعليم المدمج والذي يتمثل في حضور الطلاب بنسبة 50% من داخل الحرم الجامعي والنسبة المتبقية عبر الإنترنت خلال المنصات الإلكترونية بعد رفع جميع المقررات الدرسية خلالها.









وقال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن التربية العملية للفرقتين الثالثة والرابعة تنتهي 23 ديسمبر 2020، على أن تليها بداية الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول، مؤكدا استعداد الكلية لها، وذلك باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة الطلاب والحد من انتشار العدوى بينهم.









وأوضح عميد تربية نوعية أن الكلية بدأت باستغلال المناطق الفارغة بالحرم الجامعي "لبناء خيمة "لاستغلالها بالامتحانات للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتقليل الأعداد داخل قاعات الامتحانات واعتبارها مناطق جيدة التهوية ومنعًا لتكدس الطلاب داخل مبنى الكلية.









وعلى هذا الصعيد، أكد الدكتور ضياء خليل، وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن الكلية تستعد لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول العملية والنظرية، وذلك وفقًا للخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، والتي تتناسب مع طبيعة المقررات الدراسية لكل كلية، لافتًا إلى أن الدراسة تعمل بشكل طبيعي حتى نهاية ديسمبر داخل الحرم الجامعي.









وأوضح "ضياء"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الاختبارات العملية تبدأ منتصف يناير داخل الحرم الجامعي، على أن تليها الامتحانات النظرية، وذلك باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، والتي تتمثل في تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية وقياس درجات حرارة الطلاب بأجهزة الكواشف الحرارية للتأكد من سلامتهم.





وأكد وكيل شئون التعليم والطلاب أن قبول إدارة الكلية جميع الأعذار الطبية للطلاب من خلال لجنة متخصصة بعد فحص الأوراق المطلوبة ويؤجل الامتحان للطالب في حالة ثبوت إيجابية إصابته بكورونا للحفاظ على صحة الطلاب والحد من انتشار العدوى بينهم وإيجابية أداء العملية الامتحانية.









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وفي هذا الإطار، أكد الدكتور ضياء خليل، وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن الكلية تستعد لبدء امتحانات نهائية الفصل الدراسي الأول العملية والنظرية، وذلك وفقًا للخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، والتي تتناسب مع طبيعة المقررات الدراسية لكل كلية، لافتًا إلى أن الدراسة تعمل بشكل طبيعي حتى نهاية ديسمبر داخل الحرم الجامعي.









وأوضح "ضياء"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الاختبارات العملية تبدأ منتصف يناير داخل الحرم الجامعي على أن تليها الامتحانات النظرية، وذلك باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، والتي تتمثل في تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية وقياس درجات حرارة الطلاب بأجهزة الكواشف الحراية للتأكد من سلامتهم.





وأكد وكيل شئون التعليم والطلاب قبول إدارة الكلية جميع الأعذار الطبية للطلاب من خلال لجنة متخصصة بعد فحص الأوراق المطلوبة ويؤجل الامتحان للطالب في حالة ثبوت إيجابيته بعدوى كورونا للحفاظ على صحة الطلاب والحد من انتشار العدو بينهم وإيجابية أداء العملية الامتحانية.