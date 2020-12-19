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فن

برفقة نجوم الفن والإعلام.. صلاح عبد الله يحتفل بتكريمه من مسرح محمد صبحى

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان صلاح عبد الله ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له .

وظهر صلاح عبد الله برفقة عدد من نجوم الفن والإعلام من مسرح الفنان محمد صبحى .

علق قائلا:" #والبارحة_كانت_البهجة(١) بعد إحتفالية٥٠سنة فن الرائعة لأستاذي #محمد_صبحى".

و ظهر صلاح عبد الله ، فى الصورة من على مركب بالنيل وعلق قائلًا:" صبَّحت أنا عالنيل..رد النيل بالخُلاصة القلب يعشق كل جميل..ولذلك أنا بعشق صاصا صباح المياصة".


فيما قال الفنان صلاح عبد الله، إن السينما أفضل للممثل لأنها أسهل وتوفر عائدا ماديا أفضل، ولكن المسرح هو الأساس وهو الذي يبني شخصية الممثل.

وأضاف صلاح عبد الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة  "النهار": "هاني رمزي فنان كبير وابن ناس ومحترم وجدع وعشرة عمر".

وتابع صلاح عبد الله: "أنا بدلع هاني رمزي وبقوله يا هنية، وهاني رمزي له مواقف جدعنة وشهامة كثيرة ليست غريبة عليه".

وأردف صلاح عبد الله: "هاني الفنان عارفينه وحافظينه جدا، وفي فترة من الفترات أفلامه كانت في غاية الأهمية وأحدثت توازنا بين الاكشن والكوميديا وتناول القضايا المجتمعية".

وقاطعه الإعلامي تامر أمين، قائلا: "أنت فنان محترم وتعبت كي تصل إلى النجومية وبعد تحقيق النجاح لم تتلون أو تتكبر ومازال عم صلاح القريب من الجميع وهو ضهر نتسند عليه".

من جانبه قال هاني رمزي، إنه كان محظوظا في بداياته الفنية، مضيفا أن الفنان محمد صبحي قدمه للجمهور من خلال مسرحيات ناجحة وكان لها جمهور كبير ووفر عليه مجهود سنوات للشهرة.

وأضاف هاني رمزي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة  "النهار": "في بداياتي مثلت مع فنان كبير بحجم محمد صبحي وتعاملت مع ممثلين مخضرمين وكنت طالبا في المعهد".

وتابع هاني رمزي: "دخلت في محطات فنية سريعة جدا تسببت في نجاحي.. محمد صبحي ليس فنانا مسرحيا عاديا ولكنه مدرسة ومر بكل المراحل الصعبة التي مر بها أي فنان في البدايات".

وأردف هاني رمزي: "محمد صبحي بذل مجهودا كبيرا كي يصل إلى تكوين مسرحه وفرقته وهو كيان ننظر له بكل احترام وشموخ ومسرح محمد صبي خرج أجيالا كثيرة من الفنانين".

وفي سياق متصل أبدى هاني رمزي، سعادته للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقال في تصريحات تليفزيونية على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي: "وحيد حامد تاريخ  كبير وعطاء كبير ونعتبره الأب الروحي لنا، وفيلم محامي خلع من أفضل الأعمال الفنية التي شاركت فيها معه".

وأضاف هاني رمزي: "المهرجان أعطانا شنطة مليئة بالكمامات والمطهرات وملتزمين بالإجراءات الاحترازية"، مضيفا: "تنظيم مهرجان القاهرة  السينمائي في ظل جائحة كورونا دليل على الإدارة الجيدة القادرة على الحد من انتشار فيروس كورونا ".

يذكر أن مهرجان القاهرة يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليلpcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء
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