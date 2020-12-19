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أخبار العالم

لماذا ترفض أوروبا وأمريكا لقاح سبوتنيك V.. هل هناك أسباب خفية؟

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:58 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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محمد علي
انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، موقف أمريكا والدول الأوروبية الرافضة للقاح كورونا الروسي، معتبرًا الأمر في غير محله، كاشفًا عن الأسباب الخفية التي لم يدلي بها المتحدثون الرسميون في أوروبا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

اعتبر "بيسكوف"، أن الدول الغربية لا تريد الاعتراف باللقاح الروسي "سبوتنيك في"، رغبةً منها في إبعاد المنافس الروسي من سوق لقاحات العالم.

وعلل بيسكوف سبب ردود الفعل المتباينة للقاح الروسي ضد فيروس كورونا، بقوله إن الغرب لا يريد ظهور روسيا، فلقاح كورونا الروسي  ليس سيئا، بل العكس جيد للغاية، لكن الغرب لا يريد الترويج.

وأشار إلى أن ظهور لقاح "سبوتنيك V"، عبارة عن تهديد من وجهة نظرهم، ويأخذ من سوق اللقاحات الأمريكية والأوروبية.

وأكد بيسكوف "كل شيء بسيط للغاية، الغرب لا يريد منافسة نزيهة دائما".

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