محافظ الشرقية: تغريم 43 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف على مدى إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأشار المحافظ إلى أنه تم ضبط 43 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.





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وأكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف، ضرورة إلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصًا علي صحة وسلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس،والحد من انتشاره.





كان محافظ الشرقية، أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.





وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية، أشار عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام إلى أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامه الواقيه بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وذلك علي النحو التالي ..بميداني الزراعة والتحرير وأمام مواقف ( المنصورة - الأحرار- ميت غمر)، أسفرت عن ضبط 43 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.





وعلي جانب آخر، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء الجهود والانشطة المبذولة بشكل يومى لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.





وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى بالشوارع للوقوف على مستوى الخدمات العامة من خلال متابعة رفع كفاءة الشوارع ورصفها ، وتنفيذ حملات إزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة والتيسير على المواطنين فى إنهاء إجراءات طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، فضلًا عن متابعة أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق كل مركز لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.



