وزير النقل: خطة لتطوير الموانئ المصرية وتدشين محطات لتناول الحاويات

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مصر عضوا فاعلا فى مكونات طريق الحرير وهناك خطة لتطوير الموانئ المصرية وتدشين محطات لتناول الحاويات "الترانزيت" لنصل لمرحلة التدشين وليس التصدير والاستيراد فقط.





وأشار "الوزير"، خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى السابع، إلى تنفيذ مصر خطوط سكك حديدية تربطها بمحيطها الإقليمى مثل القطار السريع الذى يربط البحر الأحمر بالمتوسط لنقل حاويات وبضائع ثم توجهها إلى أوروبا.





ولفت إلى أن ربط مصر بالسودان بخطط سكك حديد يأتي فى إطار سياسة الربط مع دول إفريقيا، مشيرا إلى أن ربط السودان بجنوبها يؤدى إلى تدشين طريق 10 آلاف و228 كم من إسكندرية إلى كيب تاون بجنوب إفريقيا.





وتابع أن النقل النهرى من المتوقع أن يتطور ويتحسن خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه نقل صديق للبيئة، حيث سيتم لأول مرة فى مصر عمل شركات مصرية فى مترو الانفاق بمشاركة 4 مشاركات وطنية مصرية من منطقة الهرم والرماية فى الخط الرابع من مترو 7 أكتوبر والقاهرة الجديدة.





