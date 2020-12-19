ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير النقل: خطة لتطوير الموانئ المصرية وتدشين محطات لتناول الحاويات

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:43 م
وزير النقلل
وزير النقلل
Advertisements
شيرين عادل
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مصر عضوا فاعلا فى مكونات طريق الحرير وهناك خطة لتطوير الموانئ المصرية وتدشين محطات لتناول الحاويات "الترانزيت" لنصل لمرحلة التدشين وليس التصدير والاستيراد فقط.

وأشار "الوزير"، خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى السابع، إلى تنفيذ مصر خطوط سكك حديدية تربطها بمحيطها الإقليمى مثل القطار السريع الذى يربط البحر الأحمر بالمتوسط لنقل حاويات وبضائع ثم توجهها إلى أوروبا.

ولفت إلى أن ربط مصر بالسودان بخطط سكك حديد يأتي فى إطار سياسة الربط مع دول إفريقيا، مشيرا إلى أن ربط السودان بجنوبها يؤدى إلى تدشين طريق 10 آلاف و228 كم من إسكندرية إلى كيب تاون بجنوب إفريقيا. 

وتابع أن النقل النهرى من المتوقع أن يتطور ويتحسن خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه نقل صديق للبيئة، حيث سيتم لأول مرة فى مصر عمل شركات مصرية فى مترو الانفاق بمشاركة 4 مشاركات وطنية مصرية من منطقة الهرم والرماية فى الخط الرابع من مترو 7 أكتوبر والقاهرة الجديدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

للتجارة مع غرب أفريقيا.. وزير النقل: ندرس إنشاء طريق بري بين مصر وتشاد مرورًا بالسودان

النقل تقود قاطرة مصر لـ استعادة عمقها الأفريقي.. خط سكة حديد مع السودان وطريق بري مع تشاد ومحور يمر بـ 9 دول.. الوزير: نسعى لزيادة حركة التجارة مع القارة السمراء

مئات المشروعات.. وزير النقل يستعرض إنجازات الوزارة خلال افتتاح معرض تكنولوجيا النقل

«سنة ونصف كتير» .. الرئيس السيسي يأمر بسرعة إنجاز مشروع حيوي

فتح آفاق جديدة للسوق الأفريقية.. النواب يشيد بمشروع طريق القاهرة – السودان كيب تاون.. ويؤكدون: يمنحها التنافس بسوق الاقتصاد العالمي

لأول مرة.. وزير النقل يزف بشرى سارة للمصريين بشأن النقل النهري

ترشيحاتنا

القومى للطفولة يكشف الحالة النفسية لـ طفل المرور: مدلل ويستغل وظيفة والده

نشرة المرأة والصحة.. هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا.. مشروبات لعلاج الكلى.. الماء وعصير التفاح الأبرز

هالة السعيد: 6 مليارات جنيه للمناطق الخاصة الصناعية في المحافظات الأكثر فقرًا

تبدأ مساء الإثنين وتستمر 5 ساعات.. سماء مصر تشهد ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 397 عاما

محمد صلاح احتياطيا.. تشكيل ليفربول في مواجهة كريستال بالاس بـ الدوري الانجليزي

موجودون أم لا؟ أوباما يلمح إلى وجود كائنات فضائية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج زيادة إفراز الغدة الدرقية بطرق مختلفة

نشرة المرأة والصحة.. هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا.. مشروبات لعلاج الكلى.. الماء وعصير التفاح الأبرز

أبرزها تقوية المناعة.. فوائد غير متوقعة لتناول كوب من عصير الطماطم يوميا