برلماني: قرار البرلمان الأوروبي مرفوض.. ومصر لن تقبل وصياً عليها

استنكر النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر، مؤكدا أنه يعد تدخلا فى الشأن الداخلي لمصر، وهو أمر مرفوض تماما وغير مقبول، والدولة المصرية لن تقبل بأن يكون عليها وصي من الجهات الخارجية.





وأوضح "سوس"، في بيان له اليوم السبت، أن كل النقاط الصادرة في تقرير البرلمان الأوروبي خاطئة وبها العديد من المغالطات عن الواقع المصري، مشيرا إلى أن هناك المتربصين بمقدرات الدولة المصرية وتقدمها ويحاولوا ما بين الحين والآخر بوضع عدد من العراقيل والأزمات لعرقلة مسيرة التنمية والتقدم التي بدأت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر.





وطالب عضو مجلس النواب، البرلمان الأوروبي إلى عدم تنفيذ أجندات لصالح دول معادية ضد مصر، باستخدام ملف حقوق الإنسان، متابعا:" أن الإرهاب ظاهرة عالمية تعاني منها أوروبا ودول العالم، وحققت مصر طفرة كبيرة في مواجهته وهذا حق أساسي في ملف حقوق الإنسان، وقدمت مصر الغالي والنفيس من دماء أبنائها.