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توك شو

أجمل فيديو في 2020.. بكاء العريس والمعازيم بسبب وصلة مدح مؤثرة أثناء عقد القران

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:59 م
أثناء عقد القران
أثناء عقد القران
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ندى رأفت

عرضت فضائية "MBC MASR2" تقريرًا يرصد فيديو لأب يفاجئ ابنته بوصلة مدح مؤثرة في عقد قرانها، حيث تفاعل رواد السوشيال ميديا مع هذا الفيديو بقوة، ووصفه المصريون بأنه أجمل فيديو في عام 2020.


وأضاف المهندس "محمد شامل"، الزوج، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "MBC MASR2"، أن اختياره لهذه الزوجة ليس اجتهادا منه أو اجتهادا من أهل الزوجة، ولكن هو كرم من الله، معقبًا: "الزواج ده رزق"، مشيرًا إلى أنهم يعيشون في العاشر من رمضان، وتعرفوا على بعضهما بسبب وجود أصدقاء مشتركة بينهما كثيرة.


وتابع الزوج، معقبًا: "زواجنا ليس جواز صالونات، ولكن هو قصة حب منذ فترة"، وأشار إلى أنه كان مُرحبا به في بيت العروس بشكل كبير ولطيف، حيث قال له والد العروس في بداية معرفته به: "أهلًا بيك، أنا مش محتاج أي حاجة منك، غير أن أنا أتعرف عليك، ونبقى أصدقاء، وتنورنا في أي وقت".


وأكمل "شامل"، أنه عندما ذهب لمقابلة الوالد لأول مرة، لقى منه كل احترام، ومعاملة طيبة وكأنه ابنه، وليس عريسًا لابنته، مشيرًا إلى أنه ساعده في كل الأمور، قائلًا: "حتى قراية الفاتحة كانت مفاجأة للبنت في عيد ميلادها، واللي ساعدني في ذلك باباها".


وأشار، إلى أن الوالد وجه له 3 أسئلة فقط في أول مقابلة، وهى "ما علاقتك بـ الصلاة، والقرآن، ووالديك"، معقبًا: "قالي جاوب على الثلاثة أسئلة دوول بس، واعتبرني موافق مقدمًا".


ونهى "شامل" حديثه لوالد البنت، قائلًا: "ربنا يخليك لينا، وأنك سوف تكون دائمًا صديقا، ونِعم الأب قبل أن تكون حمايا، وابنتك أمانة في عينيا طول العمر".

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