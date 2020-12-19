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اقتصاد

بورصة دبي للماس تستضيف أكبر مناقصة للماس الخام في الإمارات

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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وكالات

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة ــ المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع ــ عن نجاحه في استضافة أكبر مناقصة للماس على الإطلاق في دولة الإمارات.

وشهدت المناقصة بيع 379,912 قيراطا بقيمة 87.47 مليون دولار أمريكي /321.29 مليون درهم/ من قبل 115 عميلًا فائزا بمشاركة أكثر من 250 شركة و500 فرد من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى وفود من الهند وهونغ كونغ وروسيا وإسرائيل وبلجيكا ولبنان وقد تولّت شركة "ستار جيمس" بمركز دبي للسلع المتعددة إدارة وتنظيم هذه المناقصة القياسية والتي أتاحت للعملاء فرصة المشاركة على مدار ثمانية أيام لتقديم العطاءات لشراء الماس الخام القادم من جنوب أفريقيا وأنغولا.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "أوّد أن أهنئ شركة "ستار جيمس" على هذا الإنجاز الاستثنائي وعلى الرغم من العقبات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 لعبت هذه المناقصة القياسية دورا محوريا في ترسيخ الثقة في القطاع بأكمله كما أنها أكّدت على متانة ومرونة قطاع الماس في دبي وبفضل الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به مركز دبي للسلع المتعددة ومكانته الفريدة عند مفترق طرق التجارة العالمية وبنيته التحتية المتطوّرة تكتسب دبي زخما كبيرا كمركز بارز على خارطة التجارة العالمية ..وفي ضوء ذلك نحن متفائلون بمستقبل القطاع وإننا على ثقة بأن دبي ماضية قدمًا على المسار الصحيح لتصبح مركزا عالميا ورائدًا في تجارة الماس".

وتجدر الإشارة إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة حرص على تطبيق حزمة صارمة من إجراءات الصحّة والسلامة خلال فترة إقامة المناقصة وشمل ذلك ممارسات التباعد الاجتماعي واتباع إجراءات النظافة والتعقيم بشكل منتظم بهدف توفير أجواء آمنة وصحية للجميع.

وبدوره قال شاليش جافيري رئيس مجلس إدارة مجموعة ستار جيمس: "سعدنا بتنظيم أكبر مناقصة للماس الخام في دولة الإمارات ولا تفوتنا هذه المناسبة دون توجيه الشكر والتقدير إلى مركز دبي للسلع المتعددة على دعمه المتواصل وتتطلع الشركة إلى تنظيم المزيد من المناقصات في دبي خلال العام 2021".

وانسجاما مع رؤيته المتمثّلة في استقطاب وتمهيد الطريق أمام التدفقات التجارية الجديدة وتحفيزها انطلاقًا من إمارة دبي يضطلع مركز دبي للسلع المتعددة بدور محوري باعتباره ركيزةً أساسيةً في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمركز لتجارة الماس وتُعد بورصة دبي للماس أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس حيث توفر للشركات المُسجلة والخبراء بنية تحتية متطوّرة من الطراز العالمي مدعومة بمحفظة واسعة من المنتجات والخدمات بهدف مواصلة النمو وتحفيز التدفقات التجارية انطلاقا من أسس متينة وموثوقة.

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