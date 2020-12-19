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ثقافة

"مهارات استخدام اللغة العربية" ورشة تدريبية بقصور الثقافة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، الحزمة الثانية الخاصة "بمهارات استخدام اللغة العربية للعاملين بالمجال الاعلامي" للمجموعة الأولى من الورشة التدريبية "فنون التحرير الصحفي" لعشرين مشاركًا من إعلامي المواقع الرسمية للهيئة والأقاليم الثقافية التابعة لها، مؤكدة على أهمية اللغة العربية لأي إعلامي متمكن من أدواته الإعلامية وعلى رأسها اللغة العربية السليمة الخالية من العيوب اللُغوية التي أضحت تواجه تحديات كبرى، خاصة في التواصل سواء عبر وسائل الإعلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما تطرق إليه الدكتور محمد الدسوقي أستاذ اللغة العربية موضحًا أنه في السنوات الأخيرة انعكست عوامل عدّة سلبًا على اللغة العربية بحيث شهدنا تغييرًا بارزًا، تزايد مع مرور الوقت مما أسهم بدوره في ولادة لغة وسيطة يمكن أن تجمع ما بين اللهجات العربية المختلفة وما بين الشعوب والفئات العمرية وتقارّبها، صحيح أن شيئًا مما حصل اليوم قد ساعد في إزالة الحواجز بين المجتمعات العربية على اختلاف لهجاتها ولكن يطرح في نفس الوقت سؤالا يعد أنطلاقه قوية لاستكمال باقي المحاضرات على التوالي وهو ألا يشكل هذا تهديدًا للغتنا التي تعكس هويتنا؟

وفي إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على التثقيف الصحيح للشباب وخلق فكر ثقافي متميز بفرع ثقافة أسيوط، نظم قصر ثقافة ديروط حلقة بحثية بعنوان "دور المرأة في التصدى لظاهرة الفقر فى الصعيد" بمقر مركز شباب ديروط الشريف.

بدأت فعاليات الحلقة بمحاضرة تثقيفية حاضرها الدكتور صابر على عبدالحليم والذي قدم رؤية جوهرية حول أهمية دور المرأة في تنمية المجتمع والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكيف واجهت قضية الفقر في الصعيد.

كما ناقش الباحث محمود زكى مازن دور الدولة في الحد من انتشار الفقر والجهل والمرض والأفكار الموروثة المغلوطة في الصعيد وكيفية محاربتها ودعم الإيجابية في اتخاذ القرارات الصائبة في محاربة الجهل والفقر والمرض.
وعلى هامش اللقاء أقيمت أمسية أدبية كبرى بحضور نخبة من الأدباء والشعراء والمبدعين وعلى رأسهم الشاعر احمد نادى بهلول رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بقصر ثقافة ديروط والشاعر مصطفى حامد عضو نادى أدب القوصية، وقد تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة، كما اختتم القصر ورشة "ارسم زهرة.. لون فكرة " بمقر مركز التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة بديروط والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام متتالية في الفترة من ١٥ وحتى ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠، حيث تم تقييم بعض الرسومات البسيطة للأطفال الفنانة سمر محمود وتكريم المتميزين بجوائز رمزية.
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