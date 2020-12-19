كيف تحمي نفسك من ترقق العظام؟

يعاني بعض الأشخاص من ترقق العظام وهو مشكلة خطيرة تؤثر على قوة الإنسان ولياقته البدنية وقدراته الجسمانية .

ووفقا لما ذكره موقع " NHS" هذه المشاكل تحدث بشكل أساسي بسبب الجينات ، لكن عوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي والتمارين الرياضية تؤثر على مدى صحة عظامك.





وبحسب الموقع يمكن تلافي ترقق العظام عن طريق الالتزام بـ تمرين منتظم حيث يجب أن يمارس البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 عامًا ما لا يقل عن ساعتين و 30 دقيقة من الأنشطة الهوائية متوسطة الشدة ، مثل ركوب الدراجات أو المشي السريع ، كل أسبوع.





كما تعتبر تمارين حمل الأثقال وتمارين المقاومة مهمة بشكل خاص لتحسين كثافة العظام والمساعدة في الوقاية من هشاشة العظام.





بالإضافة إلى التمارين الهوائية ، يجب على البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 عامًا ممارسة أنشطة تقوية العضلات في يومين أو أكثر في الأسبوع من خلال تدريب جميع مجموعات العضلات الرئيسية ، بما في ذلك الساقين والوركين والظهر والبطن والصدر والذراعين والكتفين

إذا تم تشخيص إصابتك بهشاشة العظام ، فمن الجيد التحدث إلى طبيبك العام أو أخصائي الصحة قبل البدء في برنامج تمرين جديد للتأكد من أنه مناسب لك.





تمارين حمل الأثقال هي تمارين تدعم فيها قدميك ورجليك وزنك كما أن تمارين تحمل الوزن عالية التأثير ، مثل الجري والقفز والرقص والتمارين الرياضية وحتى القفز لأعلى ولأسفل على الفور ، كلها طرق مفيدة لتقوية العضلات والأربطة والمفاصل.





يجب عند ممارسة الرياضة ، ارتد حذاءًا يوفر دعمًا مناسبًا لكاحليك وقدميك ، مثل الأحذية الرياضية أو أحذية المشي.





ويمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا الاستفادة أيضًا من التمارين المنتظمة لحمل الوزن. يمكن أن يشمل ذلك المشي السريع أو دروس الحفاظ على اللياقة أو لعبة التنس. ومع ذلك ، فإن السباحة وركوب الدراجات ليسا تمارين تحمل الوزن.





تمارين المقاومة

تستخدم تمارين المقاومة قوة العضلات ، حيث يعزز عمل الأوتار التي تسحب العظام من قوة العظام. تشمل الأمثلة تمارين الضغط ورفع الأثقال أو استخدام معدات الأثقال في صالة الألعاب الرياضية.





إذا كنت قد انضممت مؤخرًا إلى صالة ألعاب رياضية أو لم تكن منذ فترة ، فمن المحتمل أن تقدم لك صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك تعريفيًا، يتضمن ذلك توضيح كيفية استخدام المعدات والحصول على تقنيات تمرين موصى بها لك.



