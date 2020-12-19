بتكلفة 5,7 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي: الجامعات المصرية بدأت في التحول الرقمي منذ ثلاث سنوات





أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية بدأت منذ ثلاثة سنوات فى التحول الرقمي من خلال مشروع ضخم بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلغت تكلفته حوالى 5,7 مليار جنيه، واستطعنا فى ظل أزمة كوفيد 19 وبالتحديد منذ 15 مارس 2020 أن نتحول رقميًا فى الدراسة الجامعية من خلال إدارة منظومة التعلم الإلكتروني ورفع المعلومات للمنصات التعليمية والإلكترونية، لإنهاء المواد الدراسية المقررة بنجاح.





جاء ذلك خلال افتتاح "المؤتمر الدولى العاشر لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى حياتنا"، والذى نظمته كلية التجارة جامعة الإسكندرية، عبر تقنية الاتصال المرئي أونلاين تحت عنوان: "التحول الرقمى فى وقت الازمات – Digital Transformation in Times of Crisis “.

وقال "عبد الغفار" إن الوزارة نجحت بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمتخصصين في الجامعات المصرية فى تحقيق مشروع التحول الرقمى بشكل كبير، موضحًا أن البداية كانت فى القطاع الصحي حيث تم عمل بنية أساسية رقمية فى مجال التقييم والقياس فى نظم الامتحانات.

وقال إننا نستطيع فى نهاية 2021 تعميم منظومة الامتحانات المميكنة فى جميع التخصصات الأخرى، وأضاف وزير التعليم العالي انه تم ربط المستشفيات الجامعية بشبكة من البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى المتعلقة بالتعليم الجامعي.

وتابع قائلا ان عام 2022 سيكون هناك تحول رقمي بالكامل لكل الخدمات التى تقدم للجامعات المصرية.





وأوضحت المهندسة غادة لبيب فى كلمتها نيابة عن المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمى أصبح ضرورة حتمية وأسلوب حياة.





وأكدت أن الدولة المصرية أدركت أهمية التغيرات المحيطة، لذا أطلقت استراتيجية مصر الرقمية وهى رؤية وطنية تهدف إلى بناء دولة ومجتمع رقمى تفاعلى واقتصاد رقمى وجهاز إداري كفء وتحسين إدارة موارد الدولة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وقالت ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد فى الفترة الأخيرة اعلى معدل نمو بين قطاعات الدولة وصل إلى 16% وساهم فى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4%.





وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية إلى أن التحول الرقمي يتطلب تغيير المكونات الاساسية فى بيئة العمل ويعزز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الاعمال من خلال التفاعل والمشاركة بين عناصر المجتمع المختلفة عبر الحلول الالكترونية مما يسهم فى رفع معدلات النمو وتسهيل بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات الاجنبية.





وأضاف "قنصوه" ان جامعة الاسكندرية تولي أهمية خاصة للتحول الرقمي فى العملية التعليمية وكانت من أول الجامعات فى تطبيق التحول الرقمي داخل كلياتها قبل انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد وأن شعار الجامعة فى المرحلة القادمة هى جامعة ذكية محوكمة مستدامة ذات تنافسية عالمية.





شارك فى فاعليات المؤتمر الدكتور محمد عبد العظيم القائم بعمل كلية التجارة والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الاسبق والدكتورة غادة الخياط رئيس قسم نظم تكنولوجيا المعلومات بكلية التجارة والوكلاء واعضاء هيئة التدريس .



