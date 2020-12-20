بعد بيان الأوروبي عن مصر .. تحرك برلماني قد يستخدمه النواب

يعد مجلس النواب، شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية، حيث تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع أعضاء المجلس ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة، ووكيلا المجلس هما وكيلا الشعبة، وذلك وفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب.





وتختص الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بتوجيه الرسائل إلى برلمانات الدول الأخرى أو إلى الاتحادات أو الهيئات أو المنظمات البرلمانية الدولية بشأن الموضوعات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس الشعبة، أو اللجنة التنفيذية للشعبة.





قد يتم اللجوء إلى هذا التحرك بشأن الرد على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر.





كما تختص الشعبة البرلمانية بالنظر فى مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة فى شأن الاشتراك فى أية منظمة برلمانية دولية أو إقليمية وفى العلاقة بين الشعبة وغيرها من المنظمات البرلمانية الأجنبية، و النظر فى الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تحديد قيمة الاشتراك السنوى الذى تؤديه الشعبة للاتحاد البرلمانى الدولى أو غيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية التى تكون الشعبة عضوا فيها بجانب اعتماد الموازنة والحساب الختامى للشعبة، فضلا عن النظر فى تقرير النشاط السنوى للشعبة.



