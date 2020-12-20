برلماني يطالب بتطبيق عقوبات التنمر على استغلال الأطفال في اليوتيوب

قال خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون رقم 126 لسنة 2008 جرّم الإساءة للطفل سواء عن طريق الإيذاء أو الترويع، لكن لم يضع نصا صريحا لعقوبة الإساءة إذا قام بها أحد الوالدين أو كلاهما، ونفس الحال للإعلان العالمي لحقوق الطفل.





يأتي ذلك بعدما تقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ ضد مطرب شعبي استغل ابنه لترويج فيديوهات بسنت وياسين، وفقا لمدير خط نجدة الطفل بالمجلس صبري عثمان.

ولمن فاته هذه الواقعة فهي تتلخص في فيديوهات لطفل صغير اسمه ياسين يحكي قصة حبه بطفلة صغيرة اسمها بسنت، كما يتحدث عن قصص خيانة وعلاقة غرامية وأمور أخرى لا تتناسب مع هذا السن الطفولي، الأمر الذي جعله مادة للتداول والسخرية بين رواد التواصل الاجتماعي.



