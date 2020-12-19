إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بأسيوط

أصيب 8 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمركز القوصية بأسيوط.





تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز القوصية، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووقوع مصابين.





وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين، انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، وأسفر الحادث عن إصابة " رشا عبد التواب أحمد " 30 سنة، " عصفور دياب عبد السميع " 25 سنة، و" كريم عرفه عمران " 16 سنة ، و" نتعيه حسنى عبد الحكيم " 25 سنة، "مرسى حسين مرسى " 21 سنة، " عبير حسين مرسى " 25 سنة، "محمد حسن عبد المالك " 16سنة، " نجلاء فهمى عثمان " 30 سنة.



