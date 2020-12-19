التطرف والتعصب مرض قديم.. بثقافة الأقصر

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "التطرف والتعصب مرض قديم" وتحدث العادلى حسان محمد وكيل ثقافى بمعهد فتيات القرنة الأزهري عن التعصب ظاهرة اجتماعية قديمة وأنواع التعصب ونشأته ودرجات التعصب. اجتماعية





أقام قصر ثقافة إسنا محاضرة بعنوان "مدن لها تاريخ" وتحدث محروس سعد عن مدينة أرمنت وقوص ومكتبة الإسكندرية، بينما أعدّ قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "عظماء من بلدنا" وتناول فيها محمود سمير رحلة حياة ووفاة المطرب الفنان "عمر فتحي" ابن محافظة الأقصر وقد اكتشفه الإذاعي الشاعر الكبير عمر بطيشة والشاعر فتحي عبدالستار فأخذ أسم عمر وأسم فتحي من الشاعرين الكبيرين واشتهر في الفترة الزمنية التي أشتهر فيها المطرب عماد عبد الحليم .





اختتمت الهيئة من خلال قصر ثقافة الطود فعاليات معرض القرى المحرومة "بقرى بمدينة الطود" بديوان آل العجوم بنجع الطويل بالطود، وتضمن البرنامج معرض الكتاب، بجانب تنظيم مسابقة ثقافية لرواد القرية، أدارتها ثناء محمود، إلى جانب عرض إنشاد ديني للمنشد زين العابدين يوسف، كما أقيمت محاضرة عن "الإنتماء والمواطن" وتحدث سيد مرتضى عن قيمة الانتماء والولاء ودور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية الولاء والإنتماء لدي الشباب، بالإضافة إلى تنفيذ القصر ورشة فنون تشكيلية "رسم على الحجر" نفذتها ثناء محمود.





نفذت مكتبة حاجر الضبعية الثقافية ورشة فنون تشكيلية "رسم عن طريق رسم المربعات" نفذها حنفى فتحى، بينما أعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكى بعنوان "الآداب في الإسلام" وتحدثت عواطف مصطفى عن الالتزام بكل ما ينص عليه الإسلام من آداب فى المأكل والمشرب والإستئذان وآداب التعامل مع الناس من توقير الكبير والرحمة بالغير والتأدب في الحديث والإنصات للغير والإعتدال في المشى.